À quoi sert la respiration ? Et permet-elle d'améliorer vos performances sportives ?

Le terme générique « travail de respiration » sert à désigner tout type d'exercice ou de technique de respiration visant à modifier votre souffle de manière intentionnelle.

Dans le yoga, le travail de respiration prend la forme du pranayama. Dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé de 2020 publié dans la revue Frontiers in Psychiatry, il a été établi que cette pratique, qui englobe une série d'exercices de respiration contrôlée, permettait de réduire l'anxiété. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf, l'équipe de recherche a découvert que le fait de pratiquer le pranayama pendant un mois induisait d'importants changements dans l'activité et la connectivité des zones du cerveau impliquées dans le traitement des émotions et de l'anxiété.

Le travail de respiration fait également partie intégrante d'autres activités axées sur le corps et l'esprit, comme le Pilates et la méditation. Mais cette pratique n'est pas réservée qu'au yoga et aux adeptes de la méditation. En effet, elle est aussi utilisée dans différentes disciplines sportives par des athlètes qui cherchent à bénéficier d'un avantage sur leurs adversaires.

« Je préfère définir le "travail de respiration" comme le "contrôle de la respiration", c'est-à-dire la capacité à contrôler sa respiration pour réaliser des performances sportives ou pour réussir en compétition », explique Todd Buckingham, principal physiologiste du sport au Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab.



Selon lui, la capacité à contrôler sa respiration pourrait être plus importante dans certains sports que dans d'autres. Par exemple, les adeptes de l'apnée (qui plongent sous l'eau à différentes profondeurs sans appareil respiratoire), de la natation et des sports de cible (comme le tir à l'arc ou le biathlon) font partie des athlètes dont les performances reposent grandement sur le contrôle de la respiration.

Pour la plupart des athlètes, les conséquences d'un mauvais contrôle de la respiration sont loin d'être aussi dramatiques que pour des apnéistes. Cependant, apprendre à respirer correctement pendant l'exercice ou à contrôler votre respiration pourrait s'avérer bénéfique pour vos performances sportives.