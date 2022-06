À quoi sert la respiration ? Et permet-elle d'améliorer vos performances sportives ?

Il n'est pas rare que les athlètes ressentent de l'anxiété avant un entraînement ou une compétition. Malheureusement, la réaction physique à l'angoisse de performance, qui se traduit par une augmentation de la tension musculaire, une réduction du champ visuel et un manque de concentration, augmente les risques de blessures, indiquent les auteurs d'un article de 2017 publié dans Open Access Journal of Sports Medicine.

En pratiquant des exercices de respiration avant la compétition, il est possible d'apaiser cette anxiété. Inspirer et expirer par le nez (on parle de respiration nasale) peut vous aider à vous calmer. Selon Mitch Lomax, la respiration nasale est généralement plus lente qu'une respiration normale, ce qui pousse à respirer de manière plus profonde et complète. Elle ajoute que ces respirations stimulent le système nerveux parasympathique, la partie du système nerveux responsable d'exécuter les fonctions essentielles de l'organisme, ce qui produit un effet apaisant.

La respiration en boîte, une forme de respiration yogique profonde aussi appelée respiration carrée, peut vous aider à vous détendre encore plus en offrant à votre cerveau une action sur laquelle se concentrer : compter. D'après la Cleveland Clinic, cette technique consiste à inspirer lentement en comptant jusqu'à quatre, puis à retenir sa respiration jusqu'à quatre, expirer jusqu'à quatre et retenir de nouveau sa respiration jusqu'à quatre. Répétez cela trois fois. Le fait de compter en silence peut agir comme une forme de méditation pour apaiser votre système nerveux et vous ancrer dans le moment présent.