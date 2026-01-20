Comment l'exercice physique réduit-il le stress ?

Une bonne séance de sport a le pouvoir de vous transformer. Une dure journée de travail, une dispute avec un ami, un emploi du temps chaotique… Toutes ces difficultés peuvent générer du stress, t'accabler et nécessitent de soulager ton anxiété. L'activité physique est une technique de gestion du stress à garder dans ton arsenal. Nous allons voir ici comment l'exercice réduit le stress.

Réponse rapide : l'exercice est un élément important d'un mode de vie sain, et il existe un lien crucial entre la santé mentale et la santé physique.

Le sport produit de profonds effets positifs sur notre cerveau. L'activité physique reprogramme notre cerveau au niveau biochimique, nous aidant à gérer le stress plus efficacement. C'est la raison pour laquelle de nombreux scientifiques et professionnels de santé recommandent l'exercice comme outil pour lutter contre le stress chronique. Avec des effets comparables à ceux d'un médicament, une activité physique régulière peut aussi bien faire office de traitement que de passe-temps amusant.

En bref :

- L'exercice peut réduire les hormones du stress et améliorer ton humeur grâce à la libération d'endorphines, de sérotonine, etc.

- Les meilleures modalités : les exercices d'aérobie, de force et de mobilité peuvent tous offrir des avantages, de sorte que le programme idéal est celui que tu aimes et que tu peux suivre.

- Le temps à consacrer : vise 30 minutes par jour, trois à cinq jours par semaine.

- Au bout de combien de temps les bénéfices se font-ils ressentir : la constance est la clé, et quelques semaines peuvent être nécessaires pour que les effets se fassent ressentir.

- Il ne s'agit pas d'un programme universel, et il est important de commencer doucement et prudemment afin de trouver une technique qui correspond à tes besoins.



Les humains sont faits pour bouger. Mais selon les CDC, en 2020, seulement 24,2 % des adultes respectaient les recommandations en matière d'activité physique pour les Américains, tant pour les activités d'aérobie que de musculation, ce qui pourrait contribuer à augmenter le niveau de stress. Une majorité d'Américains mènent une vie relativement sédentaire, un grand nombre d'entre eux passant une bonne partie de la journée assis, au volant ou derrière un bureau. Selon l'American Institute of Stress, 77 % des Américains ressentent un stress tellement intense que celui-ci affecte leur santé physique.



Bien sûr, le manque d'activité physique n'est pas l'unique cause de ce stress, mais l'exercice a bel et bien un puissant effet sur le cerveau.