Comment laver ses vêtements à la main
Entretien des produits
Le lavage à la main permet de garder vos vêtements en parfait état. Découvrez ces conseils pour laver vos vêtements à la main dans un lavabo ou une baignoire.
Matériel
- Lessive
- Détachant (facultatif)
Outils
- Lavabo ou baignoire
- Corde à linge
Le lavage à la main est une manière rapide, facile et économique de laver tous types de vêtements, y compris des vêtements de sport, des brassières de sport, des vêtements de tous les jours et des accessoires.
Un lavage à la main est souvent recommandé sur les instructions d'entretien pour les tissus délicats comme la soie, le cachemire et la laine. Mais il peut également être bénéfique pour beaucoup d'autres tissus, et notamment pour le polyester et le nylon. Étant donné que le lavage à la main est plus doux qu'un lavage en machine, vous rallongerez la durée de vie de vos vêtements.
Par exemple, quand vous lavez un vêtement à la main, aucun risque d'accroc ou de déchirure contrairement à un lavage en machine impliquant un tambour central. De plus, le lavage à la main est un atout très pratique si vous n'avez pas accès à un lave-linge.
Voici comment laver efficacement des vêtements à la main en six étapes faciles à suivre.
Comment laver ses vêtements à la main
- Lisez les instructions d'entretien sur le vêtement pour déterminer la bonne température de l'eau. L'eau chaude est généralement préconisée pour enlever des taches d'huile et de boue sur les habits, mais elle peut abîmer certains tissus. En cas de doute (ou si le vêtement ne possède pas d'étiquette), utilisez de l'eau froide ou tiède.
- Pré-traitez les taches avec un détachant fait maison ou acheté dans le commerce. Laissez tremper les habits dans cette solution pendant une heure.
(Contenu apparenté : Comment enlever des taches sur des hauts blancs)
- Remplissez un lavabo propre avec de l'eau à la bonne température. Si vous voulez laver une grande quantité de linge, vous pouvez utiliser votre baignoire.
- Ajoutez une cuillère à café de lessive et remuez l'eau avec les mains jusqu'à ce que ça mousse. Vous pouvez utiliser la même lessive que pour le lavage en machine, mais si vous voulez laver des tissus nécessitant un entretien spécial, nous vous conseillons d'opter pour un détergent pour tissus délicats, comme de la lessive pour la laine.
- Immergez les habits dans l'eau moussante et remuez-les doucement. Inutile de les frotter, vous risqueriez d'endommager la matière. Laissez tremper les vêtements pendant une heure environ, puis retirez-les et videz le lavabo.
- Remplissez à nouveau le lavabo avec de l'eau froide ou tiède et plongez à nouveau les habits dedans pour bien rincer la mousse. Remuez-les dans l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savon. Vous devrez peut-être vider le lavabo et répéter cette opération jusqu'à ce que l'eau soit bien claire.
Comment sécher ses vêtements à la main
- Videz le lavabo et pressez le vêtement contre la paroi pour enlever l'excès d'eau. Évitez de le tordre dans tous les sens pour l'essorer, vous risqueriez d'endommager et de détendre la matière.
- Posez une serviette par terre et placez le vêtement dessus. Enroulez ensuite la serviette en appuyant ou en marchant dessus pour qu'elle absorbe l'humidité contenue dans le vêtement. Quand vous déroulerez la serviette, le vêtement sera encore humide.
- Suspendez-le sur un étendoir ou une corde à linge, idéalement dans un endroit où l'air circule suffisamment. Il vaut mieux faire sécher les vêtements de couleur à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter qu'ils ne décolorent, mais les vêtements blancs, eux, peuvent être séchés au soleil.
Questions fréquemment posées
Quels vêtements faut-il laver à la main ?
De manière générale, vous pouvez laver tous les vêtements à la main. Certains articles, comme les vêtements délicats, doivent absolument être lavés à la main. Par exemple, les pulls en laine doivent être lavés à la main, car ils peuvent s'étirer et se déformer en machine. Il y a d'autres tissus qu'il vaut mieux laver à la main, comme la soie, le cachemire et la dentelle.
Faut-il laver ses vêtements dans un lavabo ou une baignoire ?
Cela dépend de la taille du vêtement ou de la quantité de linge que vous voulez laver. Les petits lavabos sont plus faciles à remplir, mais ils ne vous permettent de laver qu'une seule pièce à la fois. Si vous voulez laver une plus grande pièce ou un ensemble de vêtements, nous vous conseillons d'utiliser votre baignoire.
Quelle lessive utiliser pour laver des vêtements à la main ?
Vous pouvez utiliser une lessive standard pour laver vos vêtements à la main. Pour les articles délicats, songez à utiliser une lessive spéciale.
Rédaction : Hannah Singleton