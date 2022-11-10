Le lavage à la main est une manière rapide, facile et économique de laver tous types de vêtements, y compris des vêtements de sport, des brassières de sport, des vêtements de tous les jours et des accessoires.

Un lavage à la main est souvent recommandé sur les instructions d'entretien pour les tissus délicats comme la soie, le cachemire et la laine. Mais il peut également être bénéfique pour beaucoup d'autres tissus, et notamment pour le polyester et le nylon. Étant donné que le lavage à la main est plus doux qu'un lavage en machine, vous rallongerez la durée de vie de vos vêtements.

Par exemple, quand vous lavez un vêtement à la main, aucun risque d'accroc ou de déchirure contrairement à un lavage en machine impliquant un tambour central. De plus, le lavage à la main est un atout très pratique si vous n'avez pas accès à un lave-linge.

Voici comment laver efficacement des vêtements à la main en six étapes faciles à suivre.