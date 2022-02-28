Comment laver un sac à dos

Commencez par le vider et par retirer, à la main ou à l'aide d'un aspirateur, toutes les saletés ou la poussière.

Retirez les taches qui ont séché à l'aide d'une brosse à dents souple. Évitez d'utiliser de l'eau, car l'eau pure peut abîmer le cuir lorsqu'elle n'est pas mélangée à d'autres produits d'entretien.

Pour les autres taches, utilisez un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle. Tapotez ce mélange sur le cuir avec une serviette propre. Essuyez-le ensuite avec une autre serviette humide propre et laissez sécher.

Si la tache est à base d'huile, vous pouvez commencer par appliquer un produit dégraissant ou de la fécule de maïs, mais il se peut que vous deviez tout de même utiliser une solution à base de liquide vaisselle pour terminer.

Une fois le sac propre et sec, utilisez un soin réparateur pour le cuir sur toute la surface extérieure ou sur les parties en cuir.

Pour qu'un sac à dos en cuir reste propre, il vaut mieux le traiter dès le départ pour éviter qu'il ne se salisse. Utilisez un imperméabilisant sur la surface extérieure du sac pour le protéger de l'eau et d'autres éléments pouvant l'abîmer. Si votre sac à dos en cuir se salit malgré tout, suivez ces étapes pour le nettoyer :

Il arrive que des moisissures s'accumulent sur le cuir (et les sacs à dos en cuir). Dans ce cas, le sac à dos aura une odeur particulière et paraîtra décoloré. Pour traiter les moisissures, essuyez-les d'abord avec une serviette humide, puis réalisez un nettoyage en profondeur avec un nettoyant pour le cuir.