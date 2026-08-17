Rentrée des classes : inspire la prochaine génération
Quels que soient ses objectifs de l'année, nous avons des fournitures pour la rentrée scolaire qui l'aideront à se donner à fond tous les jours. Découvre des vêtements robustes dans des tissus de qualité supérieure, durables et adaptés aux cours de sport. Sans oublier les pièces dotées de la technologie Nike Dri-FIT qui éloigne la transpiration de la peau et l'amène à la surface afin qu'elle s'évapore rapidement. Les propriétés respirantes de nos tissus favorisent une bonne circulation de l'air. Les enfants restent donc au frais plus longtemps quand ils se dépensent.
Aide les jeunes athlètes à s'organiser
Notre gamme de fournitures de rentrée scolaire comprend des sacs pratiques où ranger toutes les affaires. Nous proposons des sacs à dos spécialement dimensionnés pour s'adapter confortablement aux épaules des enfants. Pense aux bretelles larges et matelassées qui répartissent le poids de manière uniforme. À l'intérieur, les compartiments et les poches zippées facilitent l'organisation. Besoin d'un sac pour les cours de sport ou les entraînements après l'école ? Mise sur les sacs fourre-tout très spacieux à même d'accueillir toutes ses affaires. Ou bien sur des sacs à cordon pour ranger en toute sécurité les vêtements sales.
Du maintien dès le départ
Perfectionner ses aptitudes sportives peut être éprouvant pour les articulations et les muscles en pleine croissance. Pour protéger ton sportif en herbe, jette un œil aux chaussures de notre collection de rentrée des classes. Tu trouveras des baskets à amorti en mousse dans la semelle de propreté. Elle absorbe les chocs pour réduire la fatigue et les risques de blessure. Et pour donner du rebond à chaque pas, opte pour des chaussures dotées de nos unités Air emblématiques. Elles procurent une sensation de rebond réactive sous le pied qui aide les jeunes athlètes à garder la pêche plus longtemps à l'entraînement.
Un équipement robuste pour tous les temps
Chez Nike, nous savons que les sportifs sérieux s'entraînent quelles que soient les conditions météo. Voilà pourquoi nos vêtements de sport pour enfant sont déclinés dans une large palette de longueurs de manches et de jambes. Tu cherches à équiper un athlète de sports d'hiver ? Nous avons des survêtements confortables pour rester à l'aise quand la température chute. Et si le mercure grimpe, nous proposons des hauts et shorts légers qui laissent la peau respirer. À l'heure de la récupération, pense à nos pantalons de jogging et hoodies confortables. Leurs coupes amples et slouchy sont idéales pour les enfiler au-dessus des vêtements première couche. Tu verras aussi les finitions brossées offrant une isolation supplémentaire pour conserver la chaleur corporelle.
Côté pratique
Il faut respecter un uniforme ? Pas de souci. Notre collection d'essentiels de la rentrée compte des vêtements noirs, blancs et bleus pour enfant, idéaux pour les cours de sport. Mise sur les pièces extensibles qui laisseront ton jeune sportif bouger, s'étirer et se pencher librement dans toutes les directions. Et pour faciliter la lessive, nos hauts et shorts sont faits dans des matières à séchage rapide. Résultat ? Tout est prêt à être reporté très vite.
Notre mission
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des essentiels de la rentrée portant notre étiquette Matières Durables. Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.