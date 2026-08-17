Rentrée des classes

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Nike Club Rules
Nike Club Rules Haut Oxford à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
Nike Club Rules
Haut Oxford à manches longues pour homme
99,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pantalon de tennis pour Homme
NikeCourt Heritage
Pantalon de tennis pour Homme
64,99 €
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Chaussure pour homme
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Chaussure pour homme
89,99 €
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Chaussure pour homme
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Chaussure pour homme
119,99 €
Rentrée scolaire
Rentrée scolaire
Enfant
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour homme
Nike Air Max 90
Chaussure pour homme
149,99 €
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Chaussure pour ado
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Nike Air Force 1
Chaussure pour ado
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour ado
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Nike Air Max Plus
Chaussure pour ado
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Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour ado
Meilleure vente
Nike P-6000
Chaussure pour ado
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Chaussure pour homme
189,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure
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Chaussure
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jupe-short pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Jupe-short pour ado (fille)
44,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
129,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
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Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Chaussure pour ado
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Nike Court Borough Low Recraft
Chaussure pour ado
64,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
Meilleure vente
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Chaussure pour homme
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
289,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour Homme
Meilleure vente
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Chaussure pour Homme
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Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure
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Nike P-6000
Chaussure
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Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Chaussure pour homme
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Chaussure pour homme
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
269,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Meilleure vente
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Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Meilleure vente
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Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
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Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Doudoune ample Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
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Doudoune ample Therma-FIT pour homme
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Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike V5 RNR
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flow
Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
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Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
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NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo de tennis pour Homme
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NikeCourt Dri-FIT
Polo de tennis pour Homme
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
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Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à bandoulière (4 L)
27,99 €
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike
Sac à dos (21 L)
37,99 €
Nike
Nike Sac à dos (21 L)
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Nike
Sac à dos (21 L)
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Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à dos (21 L)
Matériaux recyclés
Nike Elemental Premium
Sac à dos (21 L)
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Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à bandoulière (4 L)
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Nike Elemental Premium
Sac à bandoulière (4 L)
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Nike Commute
Nike Commute Sac à bandoulière (8 L)
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Nike Commute
Sac à bandoulière (8 L)
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Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes fendues légères
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Chaussettes fendues légères
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Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
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Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
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Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
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Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
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Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour femme
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Nike P-6000
Chaussure pour femme
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike V5 RNR
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Chaussure pour femme
Meilleure vente
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Chaussure pour femme
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Flow Short de running 2-en-1 Dri-FIT taille haute pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
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NikeCourt Dri-FIT Polo de tennis pour Homme
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike Unlimited
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Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
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Nike Heritage
Nike Heritage Sac à bandoulière (4 L)
Matériaux recyclés
Nike Heritage
Sac à bandoulière (4 L)
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Nike
Nike Sac à dos (21 L)
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Nike
Sac à dos (21 L)
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Nike
Nike Sac à dos (21 L)
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Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à dos (21 L)
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Nike Elemental Premium
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Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Sac à bandoulière (4 L)
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Nike Commute
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Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes fendues légères
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Chaussettes fendues légères
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Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
Nike Everyday Plus « Rift »
Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
15,99 €
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Sac à dos (26 L)
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Nike Sportswear RPM
Sac à dos (26 L)
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Rentrée des classes : inspire la prochaine génération

Quels que soient ses objectifs de l'année, nous avons des fournitures pour la rentrée scolaire qui l'aideront à se donner à fond tous les jours. Découvre des vêtements robustes dans des tissus de qualité supérieure, durables et adaptés aux cours de sport. Sans oublier les pièces dotées de la technologie Nike Dri-FIT qui éloigne la transpiration de la peau et l'amène à la surface afin qu'elle s'évapore rapidement. Les propriétés respirantes de nos tissus favorisent une bonne circulation de l'air. Les enfants restent donc au frais plus longtemps quand ils se dépensent.


Aide les jeunes athlètes à s'organiser


Notre gamme de fournitures de rentrée scolaire comprend des sacs pratiques où ranger toutes les affaires. Nous proposons des sacs à dos spécialement dimensionnés pour s'adapter confortablement aux épaules des enfants. Pense aux bretelles larges et matelassées qui répartissent le poids de manière uniforme. À l'intérieur, les compartiments et les poches zippées facilitent l'organisation. Besoin d'un sac pour les cours de sport ou les entraînements après l'école ? Mise sur les sacs fourre-tout très spacieux à même d'accueillir toutes ses affaires. Ou bien sur des sacs à cordon pour ranger en toute sécurité les vêtements sales.


Du maintien dès le départ


Perfectionner ses aptitudes sportives peut être éprouvant pour les articulations et les muscles en pleine croissance. Pour protéger ton sportif en herbe, jette un œil aux chaussures de notre collection de rentrée des classes. Tu trouveras des baskets à amorti en mousse dans la semelle de propreté. Elle absorbe les chocs pour réduire la fatigue et les risques de blessure. Et pour donner du rebond à chaque pas, opte pour des chaussures dotées de nos unités Air emblématiques. Elles procurent une sensation de rebond réactive sous le pied qui aide les jeunes athlètes à garder la pêche plus longtemps à l'entraînement.


Un équipement robuste pour tous les temps


Chez Nike, nous savons que les sportifs sérieux s'entraînent quelles que soient les conditions météo. Voilà pourquoi nos vêtements de sport pour enfant sont déclinés dans une large palette de longueurs de manches et de jambes. Tu cherches à équiper un athlète de sports d'hiver ? Nous avons des survêtements confortables pour rester à l'aise quand la température chute. Et si le mercure grimpe, nous proposons des hauts et shorts légers qui laissent la peau respirer. À l'heure de la récupération, pense à nos pantalons de jogging et hoodies confortables. Leurs coupes amples et slouchy sont idéales pour les enfiler au-dessus des vêtements première couche. Tu verras aussi les finitions brossées offrant une isolation supplémentaire pour conserver la chaleur corporelle.


Côté pratique


Il faut respecter un uniforme ? Pas de souci. Notre collection d'essentiels de la rentrée compte des vêtements noirs, blancs et bleus pour enfant, idéaux pour les cours de sport. Mise sur les pièces extensibles qui laisseront ton jeune sportif bouger, s'étirer et se pencher librement dans toutes les directions. Et pour faciliter la lessive, nos hauts et shorts sont faits dans des matières à séchage rapide. Résultat ? Tout est prêt à être reporté très vite.


Notre mission


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des essentiels de la rentrée portant notre étiquette Matières Durables. Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.