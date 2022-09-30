Comment laver des vêtements blancs
Entretien des produits
Suivez ces conseils de nettoyage faciles pour des vêtements blancs toujours impeccables.
Matériel
- Lessive
- Agent de blanchiment à l'oxygène ou bicarbonate de soude
- Traitement antitache fait maison ou acheté dans le commerce (facultatif)
Outils
- Machine à laver
- Corde à linge
Les t-shirts blancs classiques sont un incontournable de toute garde-robe, mais ils peuvent être difficiles à maintenir propres. Les éclaboussures, les taches et la sueur peuvent s'accumuler, ce qui leur fait perdre leur fraîcheur.
Avec un peu d'attention, vous pouvez redonner aux vêtements blancs leur éclat d'origine. Spoiler : contrairement à la croyance populaire, l'eau de Javel n'est peut-être pas la meilleure option pour rafraîchir les teintes blanches éclatantes. Découvrez ces cinq étapes simples pour laver des vêtements blancs.
Comment laver des vêtements blancs
1.Triez le linge
Cela peut sembler fastidieux, mais si vous voulez que le blanc reste éclatant, la chose la plus simple à faire est de laver vos vêtements séparément. Les teintures des tissus colorés, comme le denim, peuvent parfois déteindre au lavage, ce qui peut décolorer les tissus blancs.
Pour trier le linge, commencez par séparer les vêtements blancs de tout le reste. Ensuite, séparez les vêtements blancs délicats, comme les vêtements de sport ou les articles en dentelle ou en soie, du reste du linge blanc.
Vérifiez les instructions d'entretien sur les étiquettes pour savoir quels articles sont lavables en machine et suivez les instructions concernant la température et le cycle d'essorage recommandés. En cas de doute, utilisez de l'eau froide et lavez à la main les vêtements délicats.
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2.Prétraitez les taches
Avant de mettre les vêtements dans la machine à laver, traitez au préalable les taches apparentes, notamment les taches de vin, d'herbe et de transpiration sous les aisselles.
Vous pouvez acheter un produit de traitement des taches (conseil : évitez l'eau de Javel) ou créer votre propre pâte de traitement des taches en utilisant deux tiers de peroxyde d'hydrogène, un tiers de produit vaisselle et une pincée de bicarbonate de soude. Appliquez la solution sur toutes les parties décolorées du vêtement et laissez-la pénétrer dans le tissu pendant au moins une heure avant de le laver.
En cas de besoin, vous pouvez utiliser une lessive liquide à la place du traitement anti-taches.
3.Utilisez un détergent approprié
Certains détergents sont plus efficaces que d'autres pour le lavage des vêtements blancs. Le type de détergent dépendra de votre volonté d'utiliser des agents de blanchiment chimiques ou non chimiques.
De nombreuses lessives blanchissantes contiennent de l'eau de Javel. Ce produit chimique peut être trop agressif pour certains tissus, car il blanchit les articles en enlevant la couleur. Il est préférable de n'utiliser ces produits que sur des tissus qui ne craignent pas l'eau de Javel (pensez à vérifier l'étiquette). Évitez d'utiliser l'eau de Javel sur la laine, l'élasthanne, le cuir ou d'autres matières délicates.
Comme alternative, essayez l'eau de Javel à base d'oxygène. Elle est sans danger pour les couleurs, car elle fait briller les blancs sans retirer les teintes du tissu. Vous pouvez ajouter une cuillère d'eau de Javel à base d'oxygène en poudre ou liquide en plus de la lessive.
Il est aussi possible d'utiliser une demi-tasse de bicarbonate de soude à la place de l'eau de Javel.
(Contenu apparenté : Comment redonner leur aspect neuf à vos chaussures blanches)
4.Réglez la température de l'eau
Pour conserver l'éclat du blanc, lavez les vêtements blancs dans de l'eau chaude à une température adaptée au vêtement pour éliminer la saleté. Pour savoir quelle température convient à vos vêtements, consultez les étiquettes.
En règle générale, l'eau chaude (associée à un détergent) est efficace pour éliminer les tâches et la décoloration dues aux huiles, mais elle n'est pas assez chaude pour endommager les tissus.
Lorsque vous faites une lessive, évitez de surcharger la machine pour vous assurer que chaque vêtement est bien rincé.
5.Faites sécher les vêtements blancs au soleil
La lumière naturelle du soleil est idéale pour sécher les vêtements blancs, car les rayons UV agissent comme une sorte d'agent de blanchiment naturel. Dans la mesure du possible, faites sécher les vêtements blancs à la lumière directe du soleil (évitez toutefois d'utiliser cette méthode avec des couleurs, car le soleil peut faire pâlir les couleurs vives).
Si vous ne pouvez pas faire sécher les vêtements à l'air libre au soleil, utilisez un sèche-linge avec la température minimum. N'utilisez pas de chaleur élevée, qui peut fixer les taches dans le tissu.
Rédaction : Hannah Singleton