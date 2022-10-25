Matériel
- Du liquide vaisselle, de la vaseline ou un lubrifiant pour zip
Outils
- Mine de graphite ou crayon HB
- Pince à épiler
- Coton ou linge
- Chiffon
- Pince à long bec
- Un nouveau curseur de zip (facultatif)
Si vous essayez de fermer le zip d'une veste et que vous vous rendez compte qu'il ne bouge pas ou pire, qu'il y a un grand trou là où la veste devrait être fermée, pas de panique. Évidemment, un zip cassé est frustrant, mais il n'y a pas de quoi en faire un drame. Avec les bons outils et la méthode adaptée, vous pouvez réparer un zip cassé chez vous.
Pour réparer un zip, vous avez besoin de savoir comment il fonctionne. Voici les composants principaux :
- Le curseur est le mécanisme qui se déplace sur les mailles du zip et les accroche ensemble.
- La tirette est le composant accroché au curseur et qui permet de le monter ou le descendre.
- Les mailles sont les dents en plastique ou en métal qui ferment le zip.
- Le cran d'arrêt supérieur et le cran d'arrêt inférieur sont les parties en plastique ou en métal situées au début et à la fin du zip qui empêchent le curseur de dépasser les bouts du zip.
Certains zips présentent un mécanisme plus complexe au niveau du cran d'arrêt inférieur, comprenant un boîtier d'un côté et une broche de l'autre. Ce modèle étant plus complexe que le modèle avec un cran d'arrêt inférieur classique, il est préférable de ne pas retirer ces pièces pour réparer votre zip (cependant, vous pouvez retirer les crans d'arrêt supérieurs pour accéder aux composants cassés).
Voici quelques astuces connues pour réparer un zip cassé.
Si le zip est coincé
Tout d'abord, évitez de tirer sur le zip, vous pourriez endommager les mailles par accident. Essayez de voir si des matières, comme du tissu ou du fil, sont coincées dans le zip. Servez-vous de vos mains ou d'une pince à épiler pour retirer les objets bloquant le zip.
Si vous ne voyez pas d'objets pouvant bloquer le zip, lubrifiez les mailles avec une mine de graphite ou un crayon à papier HB pour permettre au curseur de bouger librement. Frottez simplement une mine de graphite sur les mailles autour du curseur, puis remuez doucement le curseur jusqu'à ce qu'il bouge.
Si le zip reste bloqué, mélangez quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau et appliquez le mélange sur le curseur et les mailles avec un coton ou un linge. Tirez doucement sur le curseur pour voir s'il bouge.
La vaseline peut aussi être utilisée comme lubrifiant pour le zip. Appliquez-en modérément sur les mailles autour du curseur. Vous n'avez pas besoin d'en utiliser plus d'une noisette. Il est plus pratique d'appliquer le lubrifiant avec un coton ou un coton-tige. Vous pouvez aussi utiliser un lubrifiant pour zip pour nettoyer et lubrifier les mailles.
Si le zip ne se ferme pas
Parfois, le zip ne se ferme pas lorsque vous tirez le curseur. Cela peut être dû à une maille abîmée, un curseur usé ou de la saleté dans les composants. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous.
- Assurez-vous que les mailles sont alignées.
Commencez par regarder si des mailles sont endommagées. Si certaines mailles sont tordues, redressez-les avec vos doigts (pour des mailles en plastique) ou avec une pince à long bec (pour des mailles en métal).
- Réparez le curseur, si nécessaire.
Si ça ne fonctionne pas, vérifiez l'état d'usure du curseur. En cas d'utilisation répétée, le curseur peut commencer à s'ouvrir, ce qui peut conduire à une rupture du zip.
Dans un premier temps, lorsque le curseur est toujours sur le zip, vérifiez que les deux ouvertures (dans lesquelles les mailles viennent se placer) sont de même taille. Si l'une des ouvertures est trop large, les mailles ne pourront pas s'accrocher correctement ensemble. Utilisez la pince pour resserrer les ouvertures à leur taille d'origine. Vous pouvez aussi placer la pince autour du curseur et serrer pour compresser le curseur.
Si vous ne pouvez pas réparer le curseur lorsqu'il est encore en place, retirez les crans d'arrêt supérieurs en les attrapant avec la pince et en tirant fermement dessus. Ensuite, retirez le curseur du zip et examinez-le. Si le curseur vous paraît déformé et que vous ne pouvez pas lui redonner sa forme d'origine, vous pouvez en acheter un nouveau dans un magasin de tissu ou en ligne.
Pour remettre le curseur en place, faites glisser les deux premières mailles du zip dans le curseur. Faites ensuite glisser le curseur de haut en bas pour vérifier qu'il fonctionne. Remettez les crans d'arrêt supérieurs en place. Positionnez chaque pièce à sa place d'origine et serrez-la fermement avec la pince pour la sécuriser. Bougez-la doucement pour vous assurer qu'elle est bien attachée.
- Nettoyez les composants.
De la poussière ou de la saleté peut empêcher la fermeture du zip. Diluez quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau. Trempez un chiffon dans le mélange et frottez-le sur toute la longueur du zip, sur l'avant et l'arrière. Essayez ensuite de bouger le curseur.
Si vous ne parvenez toujours pas à fermer votre zip ou à bouger le curseur, il faudra apporter votre vêtement dans un magasin de retouche.
Si le zip ne reste pas fermé
Si votre zip ne veut pas rester fermé, essayez de réparer les composants du zip avec les conseils ci-dessus. Mais si vous avez une urgence vestimentaire, cette solution rapide peut fonctionner temporairement. Faites passer un trombone dans le curseur et utilisez-le comme une tirette. Ensuite, fermez le zip et attachez l'autre côté du trombone au stoppeur. Cela devrait permettre de garder le zip en place jusqu'à ce que vous le répariez ou le changiez.
Rédaction : Hannah Singleton