Les gants de football américain sont utilisés à tous les postes sur le terrain. Ils protègent les mains pendant les plaquages et offrent une bonne adhérence pour lancer et attraper le ballon. Mais au bout de plusieurs jours d'entraînement, ils sont recouverts de taches d'herbe, de transpiration et de boue.

Comme ta tenue de football américain, tes gants doivent être nettoyés régulièrement pour les garder le plus longtemps possible et en bon état. Mais avec leur matière adhérente qui t'aide à attraper le ballon, ils ne peuvent pas simplement être balancés dans la machine à laver. La solution la plus douce et la plus sûre consiste à les laver à la main. Lis cet article pour savoir comment nettoyer des gants de football américain pour qu'ils ne perdent pas leur adhérence.

(Contenu apparenté : Les meilleurs gants Nike Football américain à porter cette saison)