Comment enlever des taches sur des hauts blancs
Entretien des produits
Suivez ces astuces simples pour sauver vos tee-shirts blancs tachés.
Matériel
- Eau oxygénée à 3 % (ou vinaigre blanc)
- Liquide vaisselle (ou savon de Castille liquide)
- Bicarbonate de soude
Outils
- Papier absorbant
- Brosse à dents usagée propre ou chiffon
- Petit bol
- Vaporisateur propre et vide
- Entonnoir (facultatif)
Conserver un haut d'un blanc éclatant et impeccable peut être une mission difficile. Tout au long de la journée, les tee-shirts blancs doivent notamment affronter les gouttes de café, les taches de transpiration et les traces de maquillage.
Avant de renoncer à un haut blanc taché et de le remplacer, sachez qu'il existe plusieurs astuces efficaces pour enlever les taches que vous pouvez tester vous-même à la maison. (Autre avantage : vous avez probablement déjà chez vous la plupart des ingrédients nécessaires).
Avant de préparer un mélange détachant, commencez par déterminer l'origine de la tache. Il est important de savoir si elle provient d'une substance grasse.
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Comment enlever des taches grasses sur un haut blanc
Les taches grasses peuvent par exemple provenir de vinaigrettes, d'huiles de cuisson, d'aliments gras ou de maquillage à base d'huile comme certains types de mascaras ou de rouges à lèvres.
Si la source de la tache est huileuse, évitez d'utiliser de l'eau. L'huile repousse l'eau, alors passer une tache grasse sous l'eau froide ne servira à rien. Le meilleur remède, c'est d'agir rapidement avant que la tache ne s'incruste.
- Tapotez doucement la tache avec un papier absorbant sec pour retirer l'excédent d'huile en l'absorbant directement.
- Ensuite, appliquez une petite quantité de solution dégraissante, comme du liquide vaisselle, pour pré-traiter la tache. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même votre spray détachant (voir ci-dessous).
- Vérifiez et respectez les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette avant de le laver.
- Avant de faire sécher le haut, vérifiez que la tache ait disparu complètement. En effet, si vous mettez le haut taché au sèche-linge, la tache risque de s'incruster pour de bon.
Comment enlever les autres taches sur des hauts blancs
Les taches qui ne sont pas graisseuses comme le maquillage à base d'eau, le café, le thé, le vin, la terre ou l'herbe peuvent être immédiatement traitées avec de l'eau froide.
Si vous savez que la source de la tache n'est pas huileuse, appliquez les étapes ci-dessous aussi vite que possible. Plus vous attendez pour traiter la tache, plus il sera difficile de l'enlever.
- Passez la tache sous l'eau froide pendant une à deux minutes. (Astuce : il vaut mieux positionner le haut de manière à ce que l'eau coule sur l'arrière de la tache. Le fait de retourner le haut et de faire couler de l'eau froide sur l'envers du tissu contribue à décoller la tache plutôt qu'elle ne pénètre encore davantage.)
- Appliquez une solution détachante sur la tache et faites-la pénétrer dans le tissu avec une brosse à dents ou un chiffon propre. Laissez agir le produit pendant au moins 10 minutes.
- Vérifiez et respectez les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette du vêtement avant de le mettre en machine.
- Si la tache persiste, répétez les opérations ci-dessus autant de fois que nécessaire avant de mettre le haut dans le sèche-linge. En effet, la chaleur du sèche-linge peut fixer encore davantage la tache.
Comment fabriquer vous-même une préparation détachante à vaporiser
Un détachant acheté dans le commerce peut être pratique, mais si vous avez envie de fabriquer une solution détachante maison avec ce que vous avez chez vous, seuls deux ingrédients sont nécessaires.
Dans un petit bol, mélangez deux doses d'eau oxygénée (à 3 %) et une dose de liquide vaisselle, en fonction de la quantité de détachant que vous voulez fabriquer. Par exemple, si vous utilisez 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée, mélangez-les à 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle. Pour remplir un vaporisateur de taille standard, mettez 2/3 d'eau oxygénée et 1/3 de liquide vaisselle.
Versez prudemment la solution dans le vaporisateur (en utilisant un entonnoir si vous en avez un, pour éviter d'en verser à côté).
Astuce : si vous n'avez pas d'eau oxygénée sous la main, remplacez-la par du vinaigre blanc. Et si vous avez besoin d'un substitut pour le liquide vaisselle, le savon de Castille liquide fonctionne également.
Comment traiter de vieilles taches incrustées sur des hauts blancs
Une fois votre mélange préparé, il existe plusieurs manières de traiter les vieilles taches qui se sont légèrement estompées sans pour autant disparaître, comme notamment les taches jaunes au niveau des aisselles.
Commencez par vaporiser directement la solution sur la tache et laissez agir pendant au moins une heure avant de mettre le vêtement en machine.
Si la tache est graisseuse et nécessite un peu plus d'huile de coude, attrapez un peu de bicarbonate de soude et faites-en une pâte. Voici comment procéder :
- Versez un peu de votre solution détachante dans un bol.
- Ajoutez du bicarbonate de soude et mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte. (Ajoutez le bicarbonate de soude au fur et à mesure pour veiller à ce que votre mélange ait la consistance d'une pâte.)
- Trempez une brosse à dents propre dans cette pâte et frottez doucement la tache avec.
- Laissez la pâte agir pendant au moins une heure avant de mettre le vêtement en machine.
- Comme pour d'autres taches tenaces, répétez l'opération autant de fois que nécessaire avant de passer le vêtement au sèche-linge.
Texte original : Claire Tak