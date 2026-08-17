Chaussures Air Force 1 : libérez votre potentiel
Quand nous avons lancé notre première paire de Chaussures Air Force 1 en 1982, nous savions qu'elles allaient changer la donne. Grâce à nos unités Nike Air innovantes dans les semelles, ces baskets offraient un amorti et un maintien inédits, ce qui donna aux athlètes du monde entier la liberté de tester avec assurance leurs limites. Aujourd'hui, nos AF1 font appel à la même technologie révolutionnaire au sein de modèles haute performance, de façon à garantir que vos nouvelles baskets soient aussi agréables à regarder qu'à porter.
Découvrez la puissance d'un ajustement parfait
Pour tirer le meilleur parti de nos baskets Nike Air Force 1, il est impératif de choisir la bonne taille. Les pointures de notre page des tailles de l'Air Force 1 sont européennes, mais si vous utilisez d'habitude une autre unité de mesure, nous proposons des conversions dans nos guides des tailles. Pour être sûr de sélectionner la bonne paire pour tout le monde, découvrez nos guides des tailles des chaussures AF1 pour homme, femme et enfant.
Un maintien qui part du sol
Une grande performance sportive commence par la semelle extérieure. Celles des baskets Air Force 1 sont rainurées afin d'allier adhérence nécessaire et flexibilité. Vous pouvez ainsi bouger et étirer vos pieds pour répondre aux exigences du sport. Ne manquez pas les caoutchoucs non marquants, conçus pour les terrains intérieurs, et les semelles cuvettes qui donnent à vos Air Force 1 une sensation de légèreté et une solidité exceptionnelles. À l'intérieur de ces baskets, un amorti réactif et nos légendaires unités Nike Air absorbent l'impact à chaque saut, chaque virage et chaque foulée.
Stimulez vos mouvements à l'aide des tiges innovantes
Tous les sports n'exigent pas le même maintien de la cheville, c'est pourquoi nos baskets Nike Air Force 1 sont proposées dans différentes hauteurs. Si votre jeu requiert de nombreux pivots, virages et arrêts soudains, les baskets AF1 montantes offrent un amorti et une protection exceptionnels, car elles permettent à votre pied et votre cheville de bouger d'un seul tenant. Vous cherchez une sensation de confort et de liberté ? Nos chaussures Nike Air Force 1 basses sont idéales, à moins que vous ne préfériez une solution intermédiaire avec des Air Force 1 mi-montantes.
Les nouvelles Air Force 1, à porter comme il vous plaît
Nous pensons depuis toujours que nos baskets doivent être aussi performantes que belles. Nos chaussures Nike Air Force 1 sont disponibles dans une large palette de coloris, dont des teintes urbaines neutres tendance et des couleurs primaires vives accrocheuses. Pour un look rétro, choisissez une paire dans une nuance blanc éclatant ou noir lustré qui procurent un fini sophistiqué. Vous pouvez opter pour des éléments soignés, par exemple des empiècements texturés et des touches de couleur vive, associés à des matériaux comme le daim et le cuir, plus luxueux. Quelle que soit la paire qui vous séduira, le Swoosh de Nike est incontournable.
Move to Zero de Nike : protégez notre avenir
Pour protéger la santé de notre planète, il faut que nous fassions tous un effort. C'est pourquoi nous avons mis au point le programme Move to Zero de Nike, conçu afin de nous amener à zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Depuis 2008, nos unités Nike Air comprennent au moins 50 % de matériaux recyclés et nous réutilisons plus de 90 % des déchets qui résultent de la fabrication de nos semelles Air. De plus, depuis 2020, toutes nos usines Air Manufacturing Innovation en Amérique du Nord fonctionnent uniquement à l'énergie éolienne.