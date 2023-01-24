4 bienfaits du cyclisme selon les spécialistes

« Le vélo, c'est génial, parce que c'est doux pour le corps », affirme Mari Holden, cycliste olympique américaine et coach en cyclisme de niveau 1. En plus, ça permet de se dépasser physiquement et mentalement sans se faire mal, ajoute-t-elle. Mais pour éviter de t'épuiser, il est important de ne pas t'entraîner de manière excessive, de manger des aliments nutritifs qui t'apportent de l'énergie avant, pendant et après tes séances et de veiller à récupérer correctement.

« Le cyclisme est une activité accessible et non traumatisante pour le corps », affirme Noah Abrahams, kinésithérapeute.

Si tu as des problèmes de cheville, de genou, de hanche ou de dos, le cyclisme est une bonne activité physique parce que le poids du corps est porté : les chevilles, les genoux, les hanches et les lombaires sont dans une position qui limite la pression entre les disques, précise le kinésithérapeute.

Le fait d'utiliser le plus d'espace articulaire possible sans générer la moindre douleur favorise la longévité de la santé articulaire, explique-t-il. Selon lui, se mettre au vélo présente peu de contre-indications, mais en cas de doute, il est préférable de demander conseil à un ou une kinésithérapeute par exemple.

Étant donné que le cyclisme est une discipline portée, Noah Abrahams recommande de travailler avec un ou une coach perso certifié(e) pour intégrer une activité avec contrainte de poids dans sa routine sportive. C'est particulièrement conseillé si tu souffres (ou si tu présentes un risque) d'ostéopénie (perte de densité minérale osseuse) ou d'ostéoporose (une maladie qui rend les os fragiles et cassants). Autre raison importante de compléter la pratique du cyclisme par un entraînement de résistance : le vélo n'aggravera pas l'ostéoporose, mais il ne l'atténuera pas non plus.

L'entraînement aérobie comme le vélo est bon pour le système cardiovasculaire, mais il ne stimule pas assez les os. Les activités avec contrainte de poids, comme l'entraînement de résistance qui est pratiqué avec des haltères, des machines et même des bandes de résistance, contribueront à améliorer ta densité osseuse, à développer ta musculature et à prévenir les blessures graves de manière générale.