Même lors d'une course comme l'Ironman où l'on trouve plusieurs points d'eau, de nombreux coureurs et coureuses expérimentés emportent une poche d'hydratation et un en-cas à base de glucides, comme un gel énergétique. Sur les triathlons courts, on trouve en général des postes de secours avec au minimum de l'eau et des électrolytes. Pour les courses plus longues, comme l'Ironman, on trouve des en-cas et des gels énergétiques à divers endroits de la course. N'oubliez pas de prendre un en-cas pour après la course. Vous pouvez généralement le laisser avec vos affaires à la consigne.

