Adoptez le cross-training pour devenir un meilleur runner

Choisissez une activité que vous appréciez et réduisez l'intensité à environ 3 sur une échelle de 1 à 10 pour passer en mode récupération active. Cela peut être une balade à vélo facile, une randonnée relaxante, une longue marche, une séance de yoga ou de Pilates facile ou modérée. Tout ce qui ne sollicite pas trop vos muscles ou ne vous fait pas trop transpirer et que vous aimez bien faire est adapté.

La récupération active après une course difficile, notamment avec une balade à vélo ou une marche relaxante, peut favoriser votre récupération, davantage qu'en vous reposant, suggère une étude de l'université du Colorado de l'Ouest. C'est peut-être parce que l'afflux sanguin vers vos muscles augmente pour contribuer à leur réparation dans ce type d'activité, conclut une autre étude publiée dans le Journal of Sports Sciences. La récupération active diminue le rythme cardiaque lors de la pratique d'autres sports ainsi que la sensation de difficulté que vous pouvez éprouver face à l'effort, selon une étude publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine, ce qui signifie qui vous pouvez intensifier votre prochain run et que vous ressentirez moins l'effort.

Pour savoir à quelle fréquence se consacrer à la récupération active et quelle activité choisir, voici le conseil de Coach Bennett : « Demandez-vous si vous vous sentiriez mieux ou moins bien. » Selon lui, la récupération active, tout comme le cross-training, n'apporte pas que des bénéfices physiques pour vos runs.

« Le cross-training permet une transition émotionnelle ou spirituelle qui vous aide pour votre prochain run, indique-t-il. Est-ce que cela vous a apporté de la confiance ou de l'assurance pour votre run ? C’est ce qui compte le plus. »