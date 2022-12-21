Les meilleurs équipements de cyclisme Nike pour le froid

Faire du vélo en extérieur quand il fait froid demande une bonne préparation avant de prendre la route, surtout au niveau de la tenue que tu vas porter.

Quand tu t'équipes pour une sortie vélo par temps froid, il est important de superposer plusieurs couches de vêtements isolants et respirants pour protéger ton corps contre les intempéries. Des leggings aux vestes imperméables, Nike propose des vêtements de sport conçus pour permettre aux cyclistes de continuer à enchaîner les kilomètres par tous les temps.

Découvre ci-dessous les meilleurs équipements de cyclisme Nike pour l'hiver.

(Contenu apparenté : Tout ce qu'il faut savoir sur les meilleures chaussures de cyclisme Nike)