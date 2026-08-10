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Highly Rated
Nike Everyday Lightweight Training Ankle Socks (3 Pairs) - Black/White

Nike Everyday Lightweight

Training Ankle Socks (3 Pairs)

15,99 €
Black/White
White/Black
Multi-Colour
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Power through your workout with the Nike Everyday Lightweight Socks. Soft yarns with sweat-wicking technology help keep your feet comfortable and dry.


  • Colour Shown: Black/White
  • Style: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

SWEAT-WICKING COMFORT.

Power through your workout with the Nike Everyday Lightweight Socks. Soft yarns with sweat-wicking technology help keep your feet comfortable and dry.

Benefits

  • Dri-FIT Technology helps your feet stay dry and comfortable.
  • Ribbed cuffs help keep the socks in place.
  • Arch band provides a supportive feel.

Product details

  • Fabric: Solid: 61% cotton/36% polyester/3% polyurethane. Heather: 58% cotton/40% polyester/2% polyurethane.
  • Machine wash
  • Imported
  • Colour Shown: Black/White
  • Style: SX7677-010

Delivery & Returns

Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.

Free 30‑day returns, some exclusions apply.

Reviews (232)

4.2 stars

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Nike Everyday Lightweight Training Ankle Socks (3 Pairs)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

Complete the look

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