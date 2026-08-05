ACG DAYMAX Cross-Body Bag (3L)

Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .