Zapatillas azules para mujer

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Zapatillas azules para mujer: diseños cómodos con amortiguación

En Nike, creemos que cualquier atleta se merece una estética y una funcionalidad óptimas. Por eso, nuestras zapatillas azules para mujer cuentan con los elementos de alto rendimiento clásicos de Nike, que te ayudarán a entrenar de forma segura y controlada. Ya sea para batir récords en la pista o hacer ejercicio en el gimnasio, estos diseños potenciarán cada paso. Descubre una selección de colores novedosos, desde tonos pastel hasta tonalidades llamativas. Además, el icónico Swoosh añade la célebre marca de calidad de Nike.


Máxima comodidad en la planta del pie


Gracias a nuestras zapatillas azul marino para mujer con tecnología innovadora, cada paso te parecerá el primero. Los modelos con espuma mullida y cámaras de aire que potencian el rebote en la planta del pie reducen la presión en las articulaciones y proporcionan una sensación reactiva. Así, podrás dar el máximo en las sesiones largas. Todos estos elementos absorben los impactos para prevenir lesiones al entrenar. Además, los diseños en materiales ligeros no añadirán peso cuando te toque subir el ritmo.


Estabilidad incorporada


Si estás entrenando para una meta importante, mantén el control en cada paso con nuestras zapatillas azules para mujer. Los modelos con estructura estratégica en el tobillo, el puente y el talón fomentan la estabilidad y la sujeción para reducir el riesgo de sufrir lesiones durante los momentos de mayor intensidad. Para las sesiones de levantamiento de peso, escoge diseños con la suela más ancha para disfrutar de mayor equilibrio. La superficie más amplia te permite mantener los pies en su sitio mientras completas repeticiones. ¿Vas a hacer ejercicios dinámicos? Las opciones con la parte superior de malla Engineered Mesh tienen elasticidad incorporada para ofrecer mayor flexibilidad durante las sentadillas o los saltos. Explora las alternativas con ranuras flexibles en la parte delantera para obtener una gran libertad de movimiento.


Diseños para cualquier reto


Sea cual sea el objetivo de tus sesiones, contamos con las zapatillas azules para mujer ideales para ti. Si vas a entrenar para una maratón, nuestros modelos para correr en asfalto presentan pilas muy altas de espuma y amortiguación supersuave para reducir el cansancio y absorber los impactos. Los diseños con bandas interiores se ciñen alrededor del mediopié para garantizar un ajuste seguro. Para correr con confianza en terrenos duros, nuestras opciones con unidades Nike Air Zoom ofrecen una pisada reactiva y mullida que amortigua el impacto de cada aterrizaje. Además, las alternativas con amortiguación de espuma proporcionan una sensación mullida y fresca en la planta del pie. Si vas a salir de paseo, nuestras zapatillas azul claro para mujer con perfil elegante y parte superior de piel resistente aportarán un toque icónico a cualquier look informal.


Haz historia en el campo


¿Tu pasión es el deporte rey? Nuestras botas de fútbol azules para mujer, ideales para potenciar tu forma de jugar, incluyen nuestra zona de contacto NikeSkin para mejorar el control del balón en los regates y los pases gracias a la parte superior en malla de diseño. Por otro lado, nuestras zapatillas azul real para mujer ofrecen un ajuste natural para que te muevas con total libertad. Si vas a jugar al aire libre, escoge modelos con tacos en la suela para ayudarte a mantener el control en los giros rápidos o las salidas veloces.


El futuro del deporte


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige nuestras zapatillas azules para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.