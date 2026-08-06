Zapatillas Air Max Dn para mujer: potencia tu rendimiento
Descubre la siguiente generación de calzado deportivo con nuestra gama de zapatillas Air Max Dn para mujer. Estos modelos incorporan nuestro sistema de unidades Dynamic Air. Los canales dobles presurizados proporcionan una sujeción firme en la zona del talón y una sensación más suave en el mediopié. Así, disfrutarás de una amortiguación diferenciada y de una mayor eficiencia. Con cada paso, los niveles de aire varían dentro de la zapatilla. Gracias a ello, ofrece una transición ultrasuave para que puedas concentrarte en el entrenamiento.
Nuestras zapatillas Air Max Dn para mujer están concebidas para proteger los músculos y las articulaciones cuando haces ejercicio. Además, la espuma de la suela absorbe el impacto de cada movimiento para ayudar a reducir el cansancio y el riesgo de sufrir lesiones. Las suelas exteriores texturizadas brindan el agarre y la estabilidad que necesitas para superar tus límites con seguridad.
En Nike, creemos que nuestras zapatillas deben darte alas para correr al máximo. Por eso, nuestras zapatillas Air Max Dn para mujer cuentan con partes superiores dotadas de múltiples capas de malla para que el pie se pueda mover de forma natural. Además, utilizamos materiales ligeros para no añadir peso y acabados tejidos que permiten un mejor flujo de aire para garantizar una excelente transpirabilidad. Y con los estampados táctiles que ofrecen un efecto texturizado, tus zapatillas destacarán tanto por su estética como por su eficiencia.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. Para aportar tu granito de arena, elige las zapatillas Air Max Dn para mujer que lleven la etiqueta Materiales sostenibles.