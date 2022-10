Find your Fast, capítulo 3: la guía de running de Nike para la competición

Muchas personas le dan una gran importancia a la comida de cara a las competiciones de running, tanto la noche anterior como la mañana de la carrera o incluso durante la misma. Aunque se aconseja no inflarse ni a legumbres ni a hamburguesas en la línea de salida, a fin de cuentas, todo se resume en hacer lo que sabes que es lo mejor para ti. Eliud Kipchoge come arroz y carne la noche antes de una gran carrera. Por su parte, a la maratoniana olímpica Shalane Flanagan le gusta levantarse varias horas antes de la carrera y tomar un buen desayuno equilibrado. "Me ciño a lo que he hecho durante los entrenamientos y lo aplico al día de la carrera. Por ello, no introduzco alimentos nuevos", explica Shalane.



Descubre las recomendaciones de la nutricionista deportiva Monique Ryan sobre qué comer antes de, durante y después de una carrera con este útil artículo de Nike Journal.