Billie ha parlat sovint de la seva preocupació sobre el clima i com afecta la seva música, les seves col·laboracions i les seves gires per diferents estadis (on no permet utilitzar palletes de plàstic durant els concerts i fins i tot demana al públic que portin les seves pròpies ampolles d'aigua). Així i tot, Billie sempre està disposada a aprendre més. Pel que fa a Ayana, no només té una llarga carrera en els àmbits de la ciència i la política, sinó que també és cofundadora d'Urban Ocean Lab, un laboratori d'idees centrat en el futur de les ciutats costaneres, de The All We Can Save Project, que dona suport a les dones que lideren la lluita contra el canvi climàtic, i cocreadora de How to Save a Planet, un podcast sobre solucions climàtiques.