Segons en Raj Mistry, les sabatilles de running són més que unes simples sabatilles de running.



"Crec que formen part de la història d'un mateix", diu el dissenyador de roba sènior de Nike. "Quan comences a tenir una relació més profunda amb les teves peces, hi connectes. Vols que et durin més".



Rentar les sabatilles és una manera de reforçar aquesta connexió i consumir d'una manera responsable, perquè farà que compris menys sovint. "No les llençaré quan surti un nou model o quan ja les hagi portat uns quilòmetres", explica en Raj, a qui tota la vida li ha encantat tenir cura de la seva roba vintage.



En el vídeo anterior, en Raj mostra alguns trucs diaris i fàcils per mantenir les sabatilles netes i un mètode per rentar-les i raspallar-les a fons quan estan molt brutes.



Per obtenir més consells sobre com es pot allargar la vida útil de les sabatilles de running, com la importància de descordar-te-les o escriure-hi una frase inspiradora, dona un cop d'ull a la nostra guia completa.