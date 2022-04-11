Com s'aprofiten les dades per al disseny de les sabatilles Nike

Anàlisi: Com les dades ens ajuden a crear dissenys
Innovació
Estem actualitzant les anàlisis de les nostres dades per millorar el material reciclat dels models clàssics, però els canvis visuals són tan subtils que de segur que no els identifiques.
Contingut presentat per Move To Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
Per impulsar un canvi amb els dissenys dels nostres productes, hem de començar pels materials.
Aproximadament un 70 % de la petjada de carboni de Nike procedeix dels materials que fem servir, així que fins i tot els canvis més petits poden reduir les nostres emissions.
La Isabel Torres és dissenyadora de materials de sabatilles. Quant a la línia de productes Nike Air Max, afirma: "Sabíem que teníem la responsabilitat de canviar els materials. És com tancar l'aixeta quan et rentes les dents; és lògic".
Tanmateix, fins i tot els canvis de sentit comú poden resultar difícils d'acomplir sense la informació correcta. Aquí és on entren en joc les dades.
La Nina Watkins forma part de l'equip d'anàlisi de dades que ofereix als professionals del disseny les eines necessàries per prendre decisions més encertades quant als materials. L'experta afirma: "Les dades serveixen, entre altres coses, per ajudar els professionals del disseny a donar vida a les seves visions".
Els avenços en dissenys sostenibles són possibles gràcies a analistes de dades com la Nina Watkins, que apareix a la fotografia de damunt.
Els càlculs
Alguna vegada t'has preguntat com es mesura el material reciclat? Doncs la feina de la Nina consisteix precisament en això.
"El càlcul és, en essència, àlgebra bàsica", comenta la Nina. "Tanmateix, per aconseguir-ho, cal treballar molt en equip". El repte més difícil és conèixer la quantitat de material reciclat de tots els components de cada proveïdor, i aquesta no és una tasca gens fàcil.
"Era un procés nou, així que, a mesura que avançàvem, descobríem més coses", explica l'experta. "Al principi, mesurava físicament cada component de les sabatilles un per un en una bàscula de cuina".
Per determinar la quantitat de material reciclat que tenien les sabatilles, la Nina va mesurar cada component amb una bàscula de cuina.
Instruccions per mesurar el material reciclat d'unes sabatilles:
- Calcula el percentatge de material reciclat de cada component.
- Multiplica el resultat pel pes del component per obtenir el pes de contingut reciclat d'aquest component.
- Suma els pesos de contingut reciclat de tots els components de les sabatilles.
- Divideix el pes de contingut reciclat total entre el pes total del producte final.
- Solució final = el percentatge del material reciclat per pes d'un parell de sabatilles. Així de fàcil.
"Ara, amb l'ajuda increïble de les nostres fàbriques col·laboradores, hem pogut perfeccionar la tècnica original", comenta la Nina. "Les fàbriques no només elaboren les nostres sabatilles, sinó que també pesen meticulosament cada component abans de crear el model de mostra".
Aquesta tècnica perfeccionada per obtenir dades ofereix a l'equip de disseny de Nike molta informació important sobre els materials que tenen al seu abast, tant per desenvolupar nous models com per crear dissenys clàssics.
La Grace (esquerra) i la Isabel fan servir les dades per crear dissenys ben fonamentats.
Les dades en acció
Un exemple de sabatilles dissenyades a partir de dades és la transformació subtil de les Nike Air Max 90, 95 i 97 per a dona.
"Aquestes sabatilles són icòniques", comenta la Grace Lee, dissenyadora de materials sènior. "Tanmateix, a Nike sempre volem innovar i trobar noves maneres de millorar. En aquest cas, sabíem que podíem perfeccionar el model fent servir més materials reciclats".
L'objectiu de l'equip de disseny era actualitzar les sabatilles Air Max clàssiques, una de les línies més populars de Nike.
La Grace Lee, dissenyadora de materials sènior, compara diferents materials.
L'equip va anomenar el projecte Better Essentials ("Bàsics actualitzats" en català). "Actualitzats" perquè l'objectiu va ser que els nous dissenys tinguessin més materials reciclats que les sabatilles originals i "bàsics" perquè les versions sostenibles havien de conservar els elements característics dels models originals.
"Ens vam obsessionar amb els detalls, la sensació, l'olor, el tacte i totes les característiques de les sabatilles perquè volíem oferir als fans de Nike el mateix producte de sempre, però amb un impacte mediambiental menor gràcies al fet d'utilitzar materials reciclats", afirma la Negin Mani, responsable de productes.
Exemples del producte final del projecte Better Essentials: les sabatilles Nike Air Max 95 fabricades amb, almenys, un 20 % de contingut reciclat per pes.
La perfecció del disseny
Al cap i a la fi, les dades i les eines d'anàlisi ens van permetre prendre decisions innovadores quant al material. L'equip de disseny va actualitzar des dels cordons fins al folre i l'entresola amb alternatives reciclades d'impacte més baix.
Quin va ser el resultat? Doncs una línia de sabatilles amb almenys un 20 % de material reciclat per pes.
Tanmateix, l'objectiu és que aquesta transformació no sorprengui el públic i que la comunitat de fans més fidels a les Air Max no noti que hem canviat els materials de les sabatilles.
Finalment, l'equip va aconseguir superar el repte?
"Jo soc experta en materials i no puc diferenciar les sabatilles originals de les que estan fetes amb materials sostenibles", diu la Grace.
Amb aquesta resposta, sembla que sí.
Per obtenir més informació, visita Nike.com/Sustainability. Segueix el nostre recorregut pas a pas i descobreix noves maneres de reduir l'impacte ambiental tots junts.
Fotografia: Ariel Fisher
Text: Sallie Stacker
Contingut presentat per Move To Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
Per impulsar un canvi amb els dissenys dels nostres productes, hem de començar pels materials.
Aproximadament un 70 % de la petjada de carboni de Nike procedeix dels materials que fem servir, així que fins i tot els canvis més petits poden reduir les nostres emissions.
La Isabel Torres és dissenyadora de materials de sabatilles. Quant a la línia de productes Nike Air Max, afirma: "Sabíem que teníem la responsabilitat de canviar els materials. És com tancar l'aixeta quan et rentes les dents; és lògic".
Tanmateix, fins i tot els canvis de sentit comú poden resultar difícils d'acomplir sense la informació correcta. Aquí és on entren en joc les dades.
La Nina Watkins forma part de l'equip d'anàlisi de dades que ofereix als professionals del disseny les eines necessàries per prendre decisions més encertades quant als materials. L'experta afirma: "Les dades serveixen, entre altres coses, per ajudar els professionals del disseny a donar vida a les seves visions".
Els avenços en dissenys sostenibles són possibles gràcies a analistes de dades com la Nina Watkins, que apareix a la fotografia de damunt.
Per determinar la quantitat de material reciclat que tenien les sabatilles, la Nina va mesurar cada component amb una bàscula de cuina.
Els càlculs
Alguna vegada t'has preguntat com es mesura el material reciclat? Doncs la feina de la Nina consisteix precisament en això.
"El càlcul és, en essència, àlgebra bàsica", comenta la Nina. "Tanmateix, per aconseguir-ho, cal treballar molt en equip". El repte més difícil és conèixer la quantitat de material reciclat de tots els components de cada proveïdor, i aquesta no és una tasca gens fàcil.
"Era un procés nou, així que, a mesura que avançàvem, descobríem més coses", explica l'experta. "Al principi, mesurava físicament cada component de les sabatilles un per un en una bàscula de cuina".
La Grace (esquerra), la Negin (centre) i la Isabel fan servir les dades per crear dissenys basats en la informació que tenen i triar
els materials més sostenibles possibles.
Instruccions per mesurar el material reciclat d'unes sabatilles:
- Calcula el percentatge de material reciclat de cada component.
- Multiplica el resultat pel pes del component per obtenir el pes de contingut reciclat d'aquest component.
- Suma els pesos de contingut reciclat de tots els components de les sabatilles.
- Divideix el pes de contingut reciclat total entre el pes total del producte final.
- Solució final = el percentatge del material reciclat per pes d'un parell de sabatilles. Així de fàcil.
"Ara, amb l'ajuda increïble de les nostres fàbriques col·laboradores, hem pogut perfeccionar la tècnica original", comenta la Nina. "Les fàbriques no només elaboren les nostres sabatilles, sinó que també pesen meticulosament cada component abans de crear el model de mostra".
Aquesta tècnica perfeccionada per obtenir dades ofereix a l'equip de disseny de Nike molta informació important sobre els materials que tenen al seu abast, tant per desenvolupar nous models com per crear dissenys clàssics.
Les dades en acció
Un exemple de sabatilles dissenyades a partir de dades és la transformació subtil de les Nike Air Max 90, 95 i 97 per a dona.
"Aquestes sabatilles són icòniques", comenta la Grace Lee, dissenyadora de materials sènior. "Tanmateix, a Nike sempre volem innovar i trobar noves maneres de millorar. En aquest cas, sabíem que podíem perfeccionar el model fent servir més materials reciclats".
L'objectiu de l'equip de disseny era actualitzar les sabatilles Air Max clàssiques, una de les línies més populars de Nike.
"Sabíem que podíem perfeccionar les sabatilles fent servir més materials sostenibles", afirma la dissenyadora de materials Grace Lee, que surt a les fotografies de damunt.
L'equip va anomenar el projecte Better Essentials ("Bàsics actualitzats" en català). "Actualitzats" perquè l'objectiu va ser que els nous dissenys tinguessin més materials reciclats que les sabatilles originals i "bàsics" perquè les versions sostenibles havien de conservar els elements característics dels models originals.
"Ens vam obsessionar amb els detalls, la sensació, l'olor, el tacte i totes les característiques de les sabatilles perquè volíem oferir als fans de Nike el mateix producte de sempre, però amb un impacte mediambiental menor gràcies al fet d'utilitzar materials reciclats", afirma la Negin Mani, responsable de productes.
La Isabel Torres, dissenyadora de materials de sabatilles, treballant (esquerra). Exemples de la versió final
del projecte Better Essentials (dreta).
La perfecció del disseny
Al cap i a la fi, les dades i les eines d'anàlisi ens van permetre prendre decisions innovadores quant al material. L'equip de disseny va actualitzar des dels cordons fins al folre i l'entresola amb alternatives reciclades d'impacte més baix.
Quin va ser el resultat? Doncs una línia de sabatilles amb almenys un 20 % de material reciclat per pes.
Tanmateix, l'objectiu és que aquesta transformació no sorprengui el públic i que la comunitat de fans més fidels a les Air Max no noti que hem canviat els materials de les sabatilles.
Finalment, l'equip va aconseguir superar el repte?
"Jo soc experta en materials i no puc diferenciar les sabatilles originals de les que estan fetes amb materials sostenibles", diu la Grace.
Amb aquesta resposta, sembla que sí.
Per obtenir més informació, visita Nike.com/Sustainability. Segueix el nostre recorregut pas a pas i descobreix noves maneres de reduir l'impacte ambiental tots junts.
Fotografia: Ariel Fisher
Text: Sallie Stacker