Nike i WeForest: creixem junts

Com a part de la nostra missió Move to Zero per crear un futur més sostenible, hem col·laborat amb WeForest per plantar un milió d'arbres.

Estem orgullosos d'anunciar que hem assolit aquest objectiu. Per celebrar la fita del milió d'arbres, volem córrer un milió de km tots junts amb la Nike Run Club App.

Uneix-te al Move to Zero Community Challenge i plantarem un arbre per cada Nike Member que corri almenys un km entre el 22 d'abril i el 6 de maig.

Tu corres, Nike planta.