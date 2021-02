Cosmic Unity: darrere del disseny

Darrere del disseny: Cosmic Unity

El més important no és aconseguir la perfecció, sinó progressar. En el bàsquet, qualsevol evolució, encara que sigui gradual, marca la diferència. Les Cosmic Unity són el pas següent per aconseguir un futur amb menys residus. Aquest model està fabricat amb almenys un 25 % de material reciclat. Potser no et sembla gaire, però el nostre equip de disseny es compromet a crear productes una mica més sostenibles cada any. Llegeix aquest article per descobrir com la transformació de residus ens pot ajudar a aconseguir els objectius de Move to Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus.