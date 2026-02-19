Cosmic Unity: darrere del disseny
Descobreix unes sabatilles de bàsquet fabricades amb almenys un 25 % de material reciclat per pes, el pas següent cap a l'objectiu de Nike d'aconseguir un futur amb menys residus.
Darrere del disseny: Cosmic Unity
El més important no és aconseguir la perfecció, sinó progressar. En el bàsquet, qualsevol evolució, encara que sigui gradual, marca la diferència. Les Cosmic Unity són el pas següent per aconseguir un futur amb menys residus. Aquest model està fabricat amb almenys un 25 % de material reciclat. Potser no et sembla gaire, però el nostre equip de disseny es compromet a crear productes una mica més sostenibles cada any. Llegeix aquest article per descobrir com la transformació de residus ens pot ajudar a aconseguir els objectius de Move to Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus.
Parlem de residus
Els orígens de les Cosmic Unity es remunten a l'any 2008 amb el llançament de les Nike Zoom BB II Low "Trash Talk". Aquest model de perfil baix va ser el primer pas de Nike cap a la possibilitat de dissenyar sabatilles fabricades amb materials reciclats sense sacrificar el rendiment. Les Cosmic Unity van encara més enllà. L'equip va prendre decisions respectuoses amb el medi ambient en cada etapa del procés, des de fer els primers esbossos de manera digital en lloc d'utilitzar paper fins a reduir el nombre de mostres que va sol·licitar l'equip de producció a la fàbrica.
Menys residus
Bennett Shaw, el responsable superior de productes de Cosmic Unity, és un apassionat del bàsquet, però no és expert en la iniciativa de Nike Move to Zero. Això no obstant, a mesura que observava el procés de creació de les sabatilles, va començar a veure paral·lelismes entre el seu esport preferit i l'objectiu de Nike: millorar una mica cada any. "Volem millorar de manera progressiva", explica Bennett. "Ens comprometem a augmentar un 5 % la quantitat de material reciclat que utilitzem. Amb les Cosmic Unity hem arribat fins al 25 %". Per aconseguir la xifra màgica del 25 %, l'equip de disseny va fer servir una combinació única de components parcialment reciclats i materials nous fabricats de manera eficient. Per exemple, per crear l'entresola Crater Foam, es va fer servir aproximadament un 10 % de goma Nike Grind combinada amb nous components. Les sabatilles també inclouen un sistema de cables per capes fabricat amb un 99 % de contingut reciclat, una plantilla de polièster reciclat i una cinta fabricada amb una mescla de poliuretà i polièster reciclats. L'equip també es va centrar molt en l'estètica visual del model per assegurar-se que tenia un disseny d'aspecte ràpid, elegant i futurista.
Residus provats
La jugadora MVP de la WNBA A'ja Wilson va ser una de les primeres jugadores professionals en portar les Cosmic Unity a la pista. Aquestes sabatilles estan equipades amb una unitat Zoom Air Strobel completa fabricada parcialment amb poliuretà termoplàstic reciclat i dissenyada per acompanyar tots els moviments. La unitat Zoom Air Strobel és un component perfecte per a jugadores amb molta agilitat als peus, com ara A'ja, però està dissenyada per a tot tipus de jugadors. "No em podia creure que fossin tan lleugeres. Són ideals per a qualsevol jugador i per a tota mena de posicions", explica A'ja. "Vaig descobrir que les Cosmic Unity s'adapten a totes les meves trepitjades i moviments, i això és superimportant. Les sabatilles han de proporcionar una reactivitat i una flexibilitat perfectes, que et facin sentir més ràpida i segura".