Dotze maneres de fer que les sabatilles de running et durin més temps

Màxima distància: dotze maneres fàcils d'allargar la vida útil de les teves sabatilles de running
Innovació
Diversos corredors comparteixen consells bàsics per a una cura diària i senzilla de l'equipament. El millor de tot? Aquests trucs et poden ajudar a reduir els residus i a córrer de manera més conscient.
"Ments innovadores" és una sèrie que analitza els reptes que es plantegen i superen els atletes gràcies al seu pensament innovador.
A l'estiu del 2020, l'entrenadora de running de Londres Dora Atim es trobava en una zona rural del Regne Unit.
"Em vaig posar a plorar enmig del bosc", recorda. "Però vaig sentir pau, alegria i em va fer pensar, 'No em puc creure el que acabo de descobrir'.
Aquesta mena de connexió té tot el sentit del món. Quan corres per un espai i experimentes la seva bellesa i el seu poder, és molt natural que vulguis preservar-lo.
La bona notícia és que tenir millor cura del planeta és semblant a millorar com a runner: els hàbits diaris són els millors aliats. Un gest petit, com tenir cura de les sabatilles de running perquè et durin més, amb el temps pot marcar la diferència, perquè significa que probablement no te'n compraràs unes de noves abans que les necessitis de veritat.
Així doncs, vam preguntar als membres de la nostra comunitat de running global, tant a atletes professionals com a l'apassionat equip de disseny de Nike, com tenen cura del seu equipament. No ho sabem tot, però hi ha moltes coses que podem aprendre els uns dels altres. Dona un cop d'ull a les perles de saviesa que et mostrem a continuació i aplica els consells que et vagin millor. Fem-ho en equip!
Les sabatilles són les teves amigues. Les dissenyadores de Nike Rikke Bonde (esquerra) i Shelby Wauligman (dreta) mostren maneres de crear una connexió personal amb el seu equipament, com canviar-ne els cordons o escriure-hi missatges inspiradors.
1. Estableix un vincle amb l'equipament
"Hem de sentir empatia per les nostres coses perquè ens ofereix una gran oportunitat per adoptar pràctiques sostenibles", diu la Shelby Wauligman, dissenyadora de roba de running a Nike. "Si respectem les coses que tenim, és més probable que n'allarguem la vida útil".
Crear un vincle amb les teves sabatilles de running pot ser tan fàcil com posar-te uns cordons personalitzats, escriure-hi una frase inspiradora a mà o ficar-les a la maleta quan viatges, com fa el Raj Mistry, dissenyador de roba sènior de Nike que ha recorregut el món amb les seves sabatilles, des del castell d'Edimburg fins als carrers de Hanoi.
Fes que la relació amb les sabatilles tingui èxit a llarg termini. Tria les sabatilles que t'aniran millor per a les distàncies, les superfícies i els tipus de carreres que faràs, igual que els corredors Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora i Kelechi Okorie (d'esquerra a dreta).
2. Tria les sabatilles més adequades segons els teus objectius
Segueix aquest consell la pròxima vegada que vagis a comprar: "Pregunta't què vols treure'n de la carrera, no què vols treure'n de les sabatilles", diu des de Los Angeles Joe Micheli, EKIN de Nike (el nom dels Nike Product Experts, que s'escriu com Nike a l'inrevés).
Per aprofitar al màxim les sabatilles i la carrera, pregunta't "per què?" abans de comprar. T'agradaria córrer a l'aire lliure? Unes sabatilles de trail running són les que t'aniran millor per als terrenys rocosos i variats. En canvi, si vols fer quilòmetres per l'asfalt o a la cinta, unes sabatilles de carretera amb amortiment són l'opció més encertada.
Londres, Anglaterra, juliol de 2021. La Dora Atim va fundar l'any passat el grup Ultra Black Running per a dones i persones de gènere no binari negres com una iniciativa per sortir a córrer per camins i pel carrer. Per a ella, córrer és una manera de cuidar-se i empoderar-se. No cal dir que va a totes quan es prepara per córrer. "Crec fermament que has de tenir un bon aspecte quan corres. Si no, no en trauràs el màxim partit", diu. "Has de sentir que portes el millor look del món".
Londres, Anglaterra, juliol de 2021. La Dora Atim va fundar el grup Ultra Black Running per a dones, persones trans i persones de gènere no binari negres com una iniciativa per sortir a córrer per camins i pel carrer. Per a ella, córrer és una manera de cuidar-se i empoderar-se. Fins i tot fa que hidratar-se, vestir-se i qualsevol altra part del procés sigui especial. "Crec fermament que has de tenir un bon aspecte quan corres", diu. "Has de sentir que portes el millor look del món".
3. Guarda't les sabatilles per córrer
"Les sabatilles tenen una vida útil limitada i, cada cop que te les poses, viuen una part de la seva vida", diu Chris "Coach" Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "Les sabatilles han perdut reactivitat i només les has fet servir per córrer 300 kilòmetres? Sí, bé, però n'han viscut 800". Així doncs, la propera vegada que surtis a passejar, recorda que, si fas servir les sabatilles de running, potser les podràs portar per sortir a córrer una vegada menys.
A més, si tens el costum de caminar amb les noves sabatilles de running perquè s'adaptin als peus, prova aquest truc del corredor professional de mitja distància Craig Engels: "Jo agafo les insercions de les sabatilles velles i les poso a les noves", diu. Com que les plantilles que ja ha fet servir l'ajuden a no patir rampes, pot estrenar les sabatilles noves amb comoditat.
Joe Micheli, EKIN, mostra la manera correcta i incorrecta de treure't les sabatilles de running. Cada petit gest marca la diferència!
4. Descorda't les sabatilles quan acabis
Quan diem que els consells són fàcils és que ho són. Fins i tot prendre't un moment per descordar-te les sabatilles pot marcar la diferència a l'hora d'allargar la vida útil d'un model de running.
Cada cop que et poses les sabatilles sense descordar-les (si us plau, no ho facis), pots malmetre la integritat estructural del taló. "Si es fa malbé la part del taló, se't farà molt difícil córrer bé", avisa Joe. Aquest mal hàbit tan comú també podria fer que et tornessis a posar directament les sabatilles cordades la propera vegada que surtis a córrer, cosa que farà malbé el calçat i també n'empitjorarà la subjecció. Dedica un minut a cordar-te-les correctament: les sabatilles i els peus t'ho agrairan. Tots hi guanyem.
No t'agraden els cordons? Planteja't comprar-te un model fàcil de posar i treure de Nike FlyEase, o personalitza unes sabatilles amb Nike By You amb un sistema de llaçada amb botó regulador, disponible a alguns dissenys. Així de fàcil!
Unes sabatilles seques són unes sabatilles felices. L'Amritpal Ghatora, entrenador de running de Londres, mostra una manera fàcil de controlar la humitat i els bacteris de les sabatilles: farcir-les de paper de diari després de córrer.
5. No t'oblidis de deixar-les assecar
Si no pares atenció a la suor, la vida útil de les teves sabatilles s'escurçarà molt. "Els bacteris s'hi acumulen. Has de tenir en compte que sues i corres per rierols i tolls", explica el Coach Bennett. "De vegades, la raó per la qual les sabatilles no arriben als 500 o 600 quilòmetres no és que hagin perdut la funcionalitat, l'amortiment o la reactivitat, sinó que fan molta pudor".
Per aturar les males olors, assegura't que les deixes assecar a l'aire després de cada carrera. Comença per posar-les en un lloc amb bona ventilació.
Estan massa humides? Fes un pas més i omple-les de boles de paper de diari per absorbir l'aigua i accelerar el procés d'assecat. El Raj, un dels nostres dissenyadors de roba, fins i tot té una galleda amb arròs al garatge per assecar sabatilles, el mateix truc que es fa servir per treure la humitat dels mòbils que s'han mullat.
Un consell amb el qual coincideixen la majoria de runners amb qui hem parlat és que no facis servir l'assecadora. Segons els nostres enginyers de qualitat (l'equip de Nike que prova els productes i mira com reaccionen a les inclemències del temps en un laboratori especial), les temperatures altes no són ideals per a les coles i els agents adhesius que componen les sabatilles.
6. Dona un descans a les sabatilles: planteja't fer-ne servir més d'un parell
Les sabatilles de running també necessiten dies de descans. "És com si necessitessin un batut per recuperar-se després de l'entrenament", diu l'Amritpal, maratonià i entrenador. "Deixa-les reposar després de cada carrera perquè estiguin llestes per a la següent".
Quant ha de durar el descans? Segons els nostres enginyers, com a mínim de 24 a 48 hores. Diuen que tot i que el temps exacte de recuperació de les sabatilles depèn de diversos factors (material, pes del corredor, terreny i distància), donar un temps a les entresoles perquè l'escuma es descomprimeixi després de cada carrera farà que et subjectin millor la propera vegada que surtis a córrer i mantindran millor la reactivitat al llarg del temps.
Si corres amb més freqüència, tens una bona raó per començar una rotació de sabatilles. Tot i que comprar-te'n unes altres suposa una inversió, t'ajudarà a assegurar-te que les sabatilles es mantenen en condicions òptimes el màxim temps possible i evitarà que les hagis de llençar abans d'hora per haver-les fet servir massa.
Londres, Anglaterra, juliol de 2021. Després de la pausa per la pandèmia, la Dora espera tornar a sortir a córrer per camins setmanalment amb el grup d'abans del confinament, d'unes 30 a 40 persones. "Les dones negres necessiten aquest espai per ser elles mateixes, perquè hem de canviar constantment la nostra manera de ser per encaixar en una narrativa, perquè ens exclouen sempre o perquè no se'ns veu", explica. "El grup és per a elles. S'ha convertit en una cosa increïble".
Londres, Anglaterra, juliol de 2021. Després de la pausa per la pandèmia, la Dora espera tornar a sortir a córrer per camins setmanalment amb el grup Ultra Black Running, format per entre 30 i 40 persones abans del confinament. "Les dones negres necessiten aquest espai per ser elles mateixes, perquè hem de canviar constantment la nostra manera de ser per encaixar en una narrativa, perquè ens exclouen sempre o perquè no se'ns veu", explica. "El grup és per a elles. S'ha convertit en una cosa increïble".
7. Canvia de terreny
"No totes les superfícies són iguals", explica el Coach Bennett. "No necessites el mateix amortiment quan corres per la gespa perquè ja te'l proporciona la mateixa gespa". Ell aconsella que, quan puguis, corris també per superfícies més suaus (gespa, camins, pistes o platges) per donar un descans al teu cos i a l'equipament. És un consell que donava a l'institut als seus corredors de pista i camp a través, que sovint no es podien permetre comprar més d'un parell de sabatilles de running. Els corredors d'elit com el Craig, però, també ho recomanen.
"Correm de 110 a 160 km cada setmana, i l'objectiu és trobar una superfície suau", diu el Craig sobre el seu programa d'entrenament, i afegeix que la seva moqueta-turf preferida és la pista de cendra. "Si corres sobre asfalt, les sabatilles es comprimeixen molt més".
Tingues present les xifres, concretament les distàncies. L'EKIN Joe Micheli demostra com n'és de fàcil (i automàtic) fer-ne el seguiment amb la Nike Run Club App. De vegades, Joe segueix un mètode més analògic: establir una "data de naixement" de les sabatilles i estimar els quilòmetres mensuals a partir d'aquesta data.
8. Compta els quilòmetres
Per a les sabatilles de running, l'edat només és un número. Quant temps fa que les tens és menys important que quants quilòmetres les has fet servir. Com diu el Coach Bennett, "no són com un bric de llet", no tenen data de caducitat, de manera que pots recuperar el parell vell que no has fet servir gaire. Això sí: quan te les posis, compta els quilòmetres que hi fas.
Una manera molt senzilla de fer-ho és amb la Nike Run Club App. Registra el teu parell de sabatilles (o parells) i marca una distància objectiu, i l'aplicació automàticament comptarà els quilòmetres que corris en cada carrera i et notificarà quan hagis arribat a l'objectiu.
Tot i que la distància no determina el final de la vida útil de les teves sabatilles, és la manera més fàcil de mesurar el seu estat aproximat. Segons els enginyers de qualitat de Nike, la majoria de dissenys de les nostres sabatilles s'han provat durant un mínim de 320 a 480 km. La paraula clau de tot això és "mínim", de manera que si arribes a aquest nombre de quilòmetres amb les sabatilles i encara tenen un bon aspecte i et van bé, no les llencis. Potser et serviran per fer uns quants quilòmetres més.
Coneix el teu cos i el teu equipament. La Danielle Girard, excorredora de competició i Nike Store Athlete actualment, mostra la importància dels escalfaments i els refredaments per identificar correctament la font del dolor.
9. Entén la diferència entre cuidar-te i tenir cura de les sabatilles
En el moment en què apareixen dolors o molèsties menors, alguns runners comencen a buscar un nou parell de sabatilles. No obstant això, la Danielle Girard anima els atletes que ajuda a analitzar les seves rutines prèvies i posteriors a les carreres abans de fer-ho.
"Et fan mal els bessons després de cada carrera?", pregunta la Danielle, que encara és una corredora àvida. "Podria ser perquè les sabatilles s'han desgastat i necessites més amortiment, o perquè tens els bessons tensos i has d'estirar una mica més". En altres paraules, potser ets tu i no les sabatilles.
Com més corris, més en sintonia estaràs amb el teu cos i amb el teu equipament, i se't farà més fàcil solucionar problemes quan en trobis. Mentrestant, recorda't de comprovar l'escalfament i el refredament abans de treure conclusions sobre les sabatilles, i controla de ben a prop qualsevol molèstia continuada o recurrent que tinguis.
Londres, Anglaterra, juliol de 2021. "Per a mi, les pràctiques sostenibles tenen molt a veure amb l'equipament. El dones quan ja no el fas servir? Amb quina freqüència en compres?". Una altra manera de marcar la diferència és prendre't el temps per netejar correctament les sabatilles, sigui ràpidament després de cada carrera o profundament quan calgui. "He fixat un dia de neteja per a les sabatilles, per aprofitar-les al màxim", explica la Dora. "Semblen noves. Les miro i penso, 'no necessito comprar-ne un altre parell!'".
"Per a mi, les pràctiques sostenibles tenen molt a veure amb l'equipament. El dones quan ja no el fas servir? Amb quina freqüència en compres?", diu la Dora, una entrenadora de running de Londres. Una altra manera de marcar la diferència és netejar correctament les sabatilles, sigui ràpidament després de cada carrera o profundament quan calgui. "He fixat un dia de neteja per a les sabatilles, per aprofitar-les al màxim", explica la Dora. "Semblen noves. Les miro i penso, 'no necessito comprar-ne un altre parell!'".
10. Tingues clar quan (i com) rentar-les
"En rentar les sabatilles, evites que la pols i la brutícia es quedin entre les costures o llocs on no han de ser. Així els materials duren més temps", diu la Rikke Bonde, dissenyadora de materials a Nike i apassionada del running. "Si les rentes, et duraran més temps".
A alguns corredors amb qui hem parlat els agrada netejar a fons les sabatilles amb sabó suau i aigua de tant en tant. És el cas del Kelechi Okorie, un creador de Londres i membre del club de running TrackMafia que un cop al mes "banya les sabatilles".
Altres prefereixen tècniques més delicades per mantenir les sabatilles netes: Shelby, la dissenyadora de Nike, suggereix treure l'excés de fang a la gespa, fer servir un pal per netejar la brutícia que s'acumula a la sola i utilitzar draps reutilitzables quan calgui.
Molta gent es pregunta si pot ficar les sabatilles a la rentadora, però els corredors amb qui hem parlat diuen que prefereixen netejar les sabatilles a mà. Pensa que és una oportunitat per connectar amb les teves sabatilles (recorda el primer consell).
No tinguis por de fer petites reparacions. A la imatge, la dissenyadora de materials Rikke Bonde cus un petit esquinç. Diu que també és una mena de meditació, una oportunitat per connectar amb ella mateixa i amb l'equipament.
11. Repara-les quan puguis
Les sabatilles de running són complexes, però arreglar-les pot ser senzill. "Si es trenquen, però l'estructura general està bé, les reparo", explica Kelechi, el corredor de Londres, que va aprendre a cosir un esquinç a la part superior de les seves Epic React mirant un vídeo de YouTube. "Pots cercar qualsevol cosa a Google".
Tot i que és millor deixar les reparacions estructurals als professionals, qualsevol runner pot provar d'arreglar coses bàsiques a la part superior o a la sola exterior. De vegades, és tan fàcil com substituir els cordons desgastats o reforçar les zones d'alta fricció amb un tros de cinta adhesiva.
"No tinc gaire cura de les meves coses" diu la Rikke, dissenyadora de materials, que sempre porta un equip de reparació a les carreres. "Sé que si faig una bona feina, o si almenys ho intento, podré fer-les servir o les podré reparar una altra vegada".
La vida continua. Les sabatilles velles potser ja no et van bé per córrer més, però encara les pots fer servir per al dia a dia o per feinejar al jardí, com fa el Coach Bennett. Només has de detectar els signes que indiquen que les has de jubilar, com ens explica l'Amritpal Ghatora.
12. Reconeix i celebra la jubilació de les sabatilles
"L'objectiu no és allargar la vida útil de les sabatilles per sempre, sinó que les sabatilles durin el temps que han de durar", diu el Coach Bennett. "La intenció no és ressuscitar-les del més-enllà".
I com es pot saber quan cal jubilar-les? Bé, hi ha diversos factors que has de considerar. En primer lloc, quants quilòmetres les has portat? Recorda que, segons els nostres enginyers de disseny, solen durar de 300 a 500 km. Després, comprova les sabatilles i el teu cos. Les sabatilles mostren signes visibles de desgast? Tenen la sola desgastada i plana? Sents menys reactivitat o necessites més temps per recuperar-te després d'una carrera? Si algun d'aquests és el teu cas, felicitats! Has donat a les teves sabatilles una vida llarga i plena. Pots enorgullir-te'n i deixar de fer-les servir.
Encara que ja no te les tornis a posar per córrer, no te n'has d'acomiadar per sempre. Si encara les pots portar, dona una segona vida a les sabatilles per sortir a passejar o feinejar al jardí, o dona-les a algú que les necessiti. Quan ja no es puguin fer servir per res, pots portar les sabatilles esportives de qualsevol tipus a Nike Stores que participen en programes de reciclatge.
Ara que ja ho saps tot, passa a l'acció
Els hàbits diaris sumen, així que imagina la diferència que poden marcar les nostres accions col·lectives quan treballem en equip. Si has après alguna cosa sobre com tenir cura de les teves sabatilles, comparteix-ho amb els altres!
"La comunitat de running és un bon ambient per fer-ho, perquè la formen un conjunt de persones considerades a qui els encanta sortir a córrer a l'aire lliure. La connexió amb l'entorn és intrínseca", explica la dissenyadora de Nike Shelby, que corre per evadir-se i inspirar-se. "Normalitzem tenir cura de les nostres coses. Com més gent ho faci, més canviarà la cultura".
Aquesta sèrie forma part del projecte Move to Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
Text: Emily Jensen
Fotografia: Holly-Marie Cato