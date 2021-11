Dotze maneres de fer que les sabatilles de running et durin més temps

Si no pares atenció a la suor, la vida útil de les teves sabatilles s'escurçarà molt. "Els bacteris s'hi acumulen. Has de tenir en compte que sues i corres per rierols i tolls", explica el Coach Bennett. "De vegades, la raó per la qual les sabatilles no arriben als 500 o 600 quilòmetres no és que hagin perdut la funcionalitat, l'amortiment o la reactivitat, sinó que fan molta pudor".

Com aconseguim que no facin mala olor? Assegura't que les deixes assecar a l'aire després de cada carrera. Comença per posar-les en un lloc amb bona ventilació. Joe, de Los Angeles, avisa que si les deixes a l'exterior amb una exposició prolongada al sol directe, els materials es poden fer malbé i es poden descolorir.

Estan massa humides? Fes un pas més i omple-les de boles de paper de diari per absorbir l'aigua i accelerar el procés d'assecat. Raj, un dels nostres dissenyadors de roba, fins i tot té una galleda amb arròs al garatge per assecar sabatilles, el mateix truc que es fa servir per treure la humitat dels mòbils mullats.

Un consell amb el qual coincideixen la majoria de corredors amb qui hem parlat és que no facis servir l'assecadora. Segons els nostres enginyers de qualitat (l'equip de Nike que prova els productes i mira com reaccionen a les inclemències del temps en un laboratori especial), les temperatures altes no són ideals per a les coles i els agents adhesius que componen les sabatilles.