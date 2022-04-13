La caixa única de Nike redueix l'embalatge a la meitat

Lliurament especial: One Box redueix l'embalatge a la meitat
Innovació
Descobreix com l'equip d'embalatge de Nike elimina la doble capsa per reduir els residus i redissenya el concepte de capsa de sabatilles.
Contingut presentat per Move To Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
"De vegades, l'embalatge és l'últim en què pensem", diu en Rich Hastings, que ha estat el cervell darrere dels dissenys de capses de sabatilles personalitzades de Nike durant més de 20 anys. "Però la gent no s'adona que poden tenir un gran impacte en el medi ambient".
Potser t'hi has fixat quan has rebut les sabatilles que havies comprat online en una capsa dins d'una altra capsa més gran. "Sabíem que podíem millorar el model que ja teníem", diu.
En Rich i el seu equip van poder aconseguir aquest objectiu el 2020 amb el llançament de les Space Hippie, una línia de sabatilles fabricada amb material reciclat en una proporció d'entre el 25 i el 50 % per pes. El model requeria un embalatge intel·ligent i respectuós amb el medi que es correspongués amb el seu disseny orientat al futur.
En Rich Hastings va contribuir a fer realitat el concepte de One Box després de crear la capsa de les Space Hippie, que va fer que es prescindís de la doble capsa
que tothom coneix.
"Les Space Hippie van ser el punt de partida", diu l'Erica Swanson, del departament d'operacions de productes sostenibles. "Volíem crear un sistema innovador que permetés enviar les sabatilles dins del seu mateix recipient en lloc de ficar una capsa dins d'una altra".
Així, quan et compres unes sabatilles online, elimines una capsa de la teva comanda i del contenidor d'escombraries. Sembla senzill, però com qualsevol concepte innovador, posar-lo en marxa va requerir molta feina.
Proves i aprenentatges
"La idea era que fos un llançament limitat. Vam decidir arriscar-nos i provar una cosa que no sabíem del cert si funcionaria", explica en Rich, referint-se a la col·lecció de sabatilles que es va enviar dins de la seva pròpia capsa rectangular.
"Però les sabatilles van tenir tant d'èxit que vam haver d'augmentar-ne la producció ràpidament. Vam rebre molts comentaris que deien que la capsa no era prou resistent per aguantar les condicions dures de l'enviament, així que vam haver d'actualitzar-la basant-nos en aquestes reaccions".
L'Erica Swanson està ajudant a portar Nike més enllà amb One Box. "Vam descobrir que el 86 % dels clients deia
que li agradaria col·laborar amb les marques per fer-les més sostenibles", diu. "One Box ens ajuda a satisfer aquesta necessitat".
En Rich i el seu equip van dur a terme una sèrie d'exercicis d'enginyeria, com ara proves de xoc en què es colpejava la capsa per assegurar que aguantava tot el viatge fins a casa dels clients. Gràcies a aquestes proves, l'equip va crear una capsa més resistent i va demostrar que el disseny podia funcionar a una escala molt més gran.
Nike One Box és el resultat de grans somnis i grans proves. Dins del disseny actual hi caben gairebé tots els models de sabatilles Nike. I tot i que potser té un aspecte diferent del de la capsa que ho va començar tot, la intenció és la mateixa: reduir els residus.
El fet d'enviar les sabatilles amb una sola capsa (i eliminar tots els embalatges sobrants) permet aconseguir resultats molt positius.
One Box ofereix una reducció del 51 % dels residus en comandes individuals online en comparació amb els sistemes d'embalatge tradicionals, independentment de les sabatilles que hi hagi a dins.
One Box ofereix una reducció del 51 % dels residus
en comandes individuals online en comparació
amb els sistemes d'embalatge tradicionals,
independentment de les sabatilles que hi hagi a dins.
Com es pot crear una capsa revolucionària? Segons en Chris Conklin, la clau és fixar-se bé en els detalls.
Menys és més
"El nostre equip es va esforçar molt per entendre la interacció del client amb la capsa", diu en Chris Conklin, del departament de disseny d'embalatges.
Descobreix el resultat d'aquesta fixació en els detalls:
- Exterior discret
Vista des de lluny, la capsa One Box pot semblar excessivament senzilla, però es tracta precisament d'això. "Vam optar per un disseny estratègic pensant en la seguretat", diu en Chris, referint-se a l'absència de logotips a la capsa. "No volíem que la capsa anunciés que hi havia unes noves sabatilles al portal de casa teva".
- Devolucions sense cinta
La tapa de la capsa està tancada amb una tira adhesiva per reduir les restes de cinta. Tanmateix, de vegades el que has demanat no et va bé, així que l'equip sabia que també havia de pensar en la manera en què els clients podien tornar els productes. Per això van afegir una segona tira adhesiva que et permet tancar la capsa de nou si vols tornar les sabatilles.
- Estampats que no taquen
"Vam provar de fer servir diferents colors per a les il·lustracions de l'interior de la capsa", diu en Chris. "Però quan vam veure que les entresoles blanques de les sabatilles absorbien la tinta, vam optar pel to blanc per mantenir el producte en condicions perfectes".
La manera d'aplicar aquesta tinta blanca està en consonància amb la nostra missió general de reduir els residus. "Vam pensar en el consum d'aigua a l'hora de fer els estampats", comenta en Chris. "Volíem crear un disseny minimalista amb una petjada de carboni molt baixa".
Si t'arriba One Box a casa, descobriràs totes aquestes característiques en una capsa de sabatilles i d'enviament alhora. Potser també hi trobaràs alguna ratllada. "Pren-t'ho com un recordatori que has ajudat a eliminar una capsa de les escombraries", indica l'Erica.
El futur de les capses de sabatilles
Això vol dir que One Box substituirà totes les capses de sabatilles que hi ha actualment? No, almenys no de seguida. S'enviaran milions d'unitats de One Box al llarg de l'any, i s'espera que aquest número augmenti amb proves meticuloses i un perfeccionament constant. "Tot i que és un canvi molt important, encara estem en fase de prova", diu l'Erica. "One Box pot evolucionar amb el temps i pot canviar el seu aspecte, la seva funció i la quantitat de capses que podem estalviar".
Així com les Space Hippie van ser la font d'inspiració d'aquesta capsa revolucionària, One Box també està promovent noves idees per canviar altres pràctiques d'embalatge, com ara reduir la quantitat de paper que es fa servir per omplir les punteres de les sabatilles o eliminar les bosses de plàstic amb què s'emboliquen les peces de roba individuals.
En Rich assenyala que tot plegat forma part d'un objectiu més ambiciós: l'esforç global de Nike per reduir l'embalatge de productes, una missió que no deixa mai d'evolucionar.
"Som capdavanters en aquest aspecte, però amb prou feines estem començant".
Erica Swanson
Directora sènior del departament d'operacions de productes sostenibles
"Som capdavanters en aquest aspecte,
però amb prou feines estem començant".
Erica Swanson
Directora sènior del departament d'operacions de productes sostenibles
Per obtenir més informació, visita Nike.com/Sustainability. Segueix el nostre recorregut pas a pas i descobreix noves maneres de reduir l'impacte ambiental en equip.
Fotografia: Ariel Fisher
Text: Rebecca Coolidge