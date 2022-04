La caixa única de Nike redueix l'embalatge a la meitat

Això vol dir que One Box substituirà totes les capses de sabatilles que hi ha actualment? No, almenys no de seguida. S'enviaran milions d'unitats de One Box al llarg de l'any, i s'espera que aquest número augmenti amb proves meticuloses i un perfeccionament constant. "Tot i que és un canvi molt important, encara estem en fase de prova", diu l'Erica. "One Box pot evolucionar amb el temps i pot canviar el seu aspecte, la seva funció i la quantitat de capses que podem estalviar".



Així com les Space Hippie van ser la font d'inspiració d'aquesta capsa revolucionària, One Box també està promovent noves idees per canviar altres pràctiques d'embalatge, com ara reduir la quantitat de paper que es fa servir per omplir les punteres de les sabatilles o eliminar les bosses de plàstic amb què s'emboliquen les peces de roba individuals.



En Rich assenyala que tot plegat forma part d'un objectiu més ambiciós: l'esforç global de Nike per reduir l'embalatge de productes, una missió que no deixa mai d'evolucionar.