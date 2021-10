Escollir sabatilles de running per evitar el dolor a les canyelles

No hi ha una fórmula universal per escollir les sabatilles de running òptimes.Les millors sabatilles per a cada persona depenen de l'estructura dels peus, l'estil de running que practiqui i el terreny per on vulgui córrer.Tanmateix, si et preocupa el fet de patir periostitis tibial, has de tenir en compte algunes coses.

Una pronació del peu més elevada pot augmentar el risc de patir periostitis tibial.La pronació és un moviment natural que es produeix al peu quan fas un pas endavant.El teu pes es trasllada des del taló cap endavant i lleugerament cap a l'interior del peu a través del metatars.

Les persones amb peus plans són més propenses a tenir problemes de sobrepronació.Si pateixes sobrepronació, veuràs que gires el peu massa endins.Com a conseqüència, el pont del peu es pot deprimir i el turmell pot doblegar-se cap a dins.Amb el pas del temps, això pot causar una lesió, com ara la periostitis tibial.Malgrat això, portar sabatilles d'estabilitat pot ajudar-te.

Les sabatilles d'estabilitat estan dissenyades per mantenir els peus en una posició segura i minimitzar l'impacte de la sobrepronació.Alguns estudis sobre les mecàniques del running suggereixen que les millors sabatilles per evitar la periostitis tibial són les que estan dissenyades per subjectar el pont del peu amb un ajust millorat a l'entresola i al taló.

A més, una forma ampla i extragran pot oferir una trepitjada més estable i segura. Un panell al taló pot ajudar-te a mantenir el peu alineat amb el turmell.

Durant els últims anys, ha augmentat la creença que les sabatilles d'estabilitat poden causar periostitis tibial.De fet, alguns corredors han començat a córrer amb sabatilles mínimes per reduir les lesions.

No obstant això, les sabatilles mínimes poden augmentar el risc de dolor a les canyelles o als bessons.L'American Academy of Orthopaedic Surgeons ha expressat la seva preocupació per aquesta tendència.

Encara que l'organització reconeix que córrer amb sabatilles mínimes pot repartir la sobrecàrrega dels impactes als músculs, no ha trobat cap prova clara que pugui confirmar que aquesta pràctica pugui reduir el risc de lesions.

Segurament, la millor manera d'evitar-les és portar sabatilles amb amortiment i una bona absorció d'impactes.Busca sabatilles amb escuma duradora per a les tres fases de la trepitjada dels corredors.

Les sabatilles amb forma de balancí, per exemple, poden oferir-te flexibilitat quan el peu avança o un amortiment estable en contacte amb el terra.Si l'escuma és més voluminosa i hi ha menys material entre la sola interior i l'entresola, poden oferir-te una experiència més reactiva.

Per últim, a l'hora de comprar sabatilles per evitar la periostitis tibial, busca models que s'hagi demostrat que redueixen les lesions.

Per exemple, com a part del programa Project: Run Fearless, els científics del Nike Sports Research Lab han combinat les proves clíniques de la mecànica del running amb informació de corredors reals per crear unes sabatilles lleugeres i reactives que també ofereixin comoditat i subjecció.

Cada vegada que el laboratori llença unes noves sabatilles Project: Run Fearless, elaboren un estudi exhaustiu per comprovar si realment el model ajuda a reduir les lesions derivades del running.Segons un estudi recent, els dissenys van per bon camí.

Però els experts en calçat també adverteixen que, per evitar lesions, no n'hi ha prou amb les sabatilles.Hi ha altres factors que hi tenen un paper fonamental.