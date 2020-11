Com pots augmentar la distància que corres amb seguretat

Una manera personalitzada de progressar

Per calcular com s'ha de progressar, Gabbett recomana una guia més personalitzada que ell utilitza amb els seus atletes: la ràtio de càrrega d'agut a crònic. Potser el nom no és gaire fàcil però a la pràctica és molt senzilla. "Té en compte quant has corregut aquesta setmana (l'agut) en relació amb quant has corregut en les darreres quatre setmanes (el crònic)", ens explica. Si encara no has arribat a les quatre setmanes, mantingues una distància que et sembli fàcil de complir durant el primer mes per aconseguir uns fonaments. Després utilitza aquesta ràtio repetidament per anar apujant el nivell.



"És un cicle de feedback", explica Gabbett. Cada vegada que augmentis la càrrega amb més distància o velocitat setmanal, comprova com et sents immediatament després ("M'he cruspit aquelles pujades") i en les 48 hores següents ("Les cames em maten"). Amb aquestes dues dades hauries de tenir informació suficient per decidir si augmentes el nivell o bé si dediques més temps a la recuperació, explica el doctor.



Per exemple, si has corregut 15 km cada setmana durant les darreres dues setmanes i aquesta setmana has arribat als 25 km, la teva càrrega és 1,5 vegades superior. Si t'ha semblat dur o molt cansat, potser hauries de passar una altra setmana amb 15 km o fins i tot menys. Però si t'has sentit bé, pots provar d'augmentar el teu quilometratge amb la mateixa ràtio la següent setmana. Encara que et sentis de meravella, és recomanable mantenir la ràtio d'1,5. Les investigacions mostren que una ràtio de càrrega d'agut a crònic de 0,8 a 1,3 s'associa amb riscos de lesions baixos, però que el risc augmenta significativament quan la ràtio és superior a 1,5.



Una altra eina essencial per ajudar-te a mantenir un bon ritme és l'entrenament de força. Els estudis suggereixen que centrar-se en rutines de resistència focalitzades específicament als glutis i a la part superior pot prevenir les lesions habituals degudes al sobreesforç, ja que reforça els ossos, tendons i músculs per tal que suportin millor l'estrès, afirma Mayer. Prova de córrer en dies alternats i treballar en la força mentrestant (i, per descomptat, recupera't).



El ritme pausat i constant potser no és molt sexy, però convertir-se en un corredor sa de per vida és molt atractiu.