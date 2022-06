5 idees de regal per a golfistes per a totes les butxaques

Quan es tracta de mantenir els peus còmodes durant un dia llarg al green, especialment per a les persones que recorren els 18 forats caminant, portar els mitjons adequats és gairebé tan important com portar les sabatilles de golf adequades. Els mitjons de golf Nike que gestionen la suor aporten comoditat i amortiment, i inclouen tecnologia per mantenir els peus secs i frescos.

Tria uns mitjons alts per gaudir de més protecció, o escull-ne uns d'invisibles o curts per a un look de perfil baix. Els models amb dissenys específics per a golf, com el pedaç de golf a la vora dels mitjons curts de golf Nike Multiplier Low, mostren la passió per aquest esport.