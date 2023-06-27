Cinc conjunts de golf per a dona que pots lluir al green
Consells d'estil
Millora el teu hàndicap amb aquests looks pràctics i elegants.
Quan prepares l'equipament per passar el dia al camp, triar conjunts bonics de golf per a dona és una de les parts més divertides.
Aconseguir un drive potent i un putt precís es mereix un aplaudiment, però la teva tècnica encara lluirà més si ho fas amb estil. A més, si ets principiant, sentiràs més seguretat amb un look de golf afavoridor, ja que encaixaràs al camp i sentiràs que portes la roba perfecta per guanyar.
I saps què? Els millors conjunts van més enllà de la típica estètica de club de camp. Descobreix teixits de rendiment, sabatilles que ofereixen estabilitat, dissenys flexibles i accessoris que van des de les viseres fins als guants. Tanmateix, no és només una qüestió d'estil personal o preferències. Els camps privats solen tenir codis de vestimenta estrictes, mentre que d'altres es regeixen per les normes implícites de la cultura del golf que prefereixen looks clàssics amb un toc de roba esportiva.
Els conjunts de golf apropiats per a les dones normalment se centren en la llargada i l'elegància. Per exemple, els pantalons curts, les faldilles, els vestits i les faldilles pantaló han de quedar per sobre dels genolls, però mai a l'alçària d'un disseny mini. Les samarretes amb coll són l'estàndard, siguin de màniga curta, llarga o sense mànigues. Així i tot, també se solen permetre les parts superiors discretes, les dessuadores amb caputxa de golf o els jerseis amb un coll més alt. Sí, són moltes normes.
Com que hi ha molta informació que cal tenir en compte, i volem que centris tota l'energia a fer cops magistrals, a continuació et presentem cinc conjunts ideals de golf per a dona. Perfecciona el teu joc amb un d'aquests looks.
Cinc conjunts de golf Nike per a dona
1.Polo sense mànigues, pantalons curts i sabatilles de golf
El conjunt de golf definitiu per als dies de calor té com a base inqüestionable un polo sense mànigues. Els pantalons curts de golf per a dona són una opció clàssica i elegant quan no et ve de gust portar faldilla. El teixit és el detall més important a l'hora de triar aquestes peces. Escull versions confeccionades amb materials transpirables que gestionin la suor per mantenir la comoditat i la concentració. Les sabatilles de golf d'avui dia ofereixen un acabat minimalista amb molta tracció des del tee fins al green. I no t'oblidis de la protecció solar.
2.Samarreta de màniga llarga, dessuadora amb caputxa i pantalons
Jugar una volta de 18 forats quan fa fred no és gens fàcil. Cal vestir-se adequadament amb pantalons i capes càlides, com ara una samarreta de màniga llarga i una dessuadora amb caputxa. Assegura't de triar característiques com teixits repel·lents a l'aigua i resistents al vent. Les golfistes amb experiència ja coneixen la intensitat del vent al camp.
3.Polo de màniga curta, pantalons formals i jaqueta
Llueix un estil de campionat quan participis en un torneig amb un conjunt de golf clàssic. Un polo de màniga curta sempre és una bona opció. Si el combines amb uns pantalons d'estil més formal i elàstics aconseguiràs un conjunt sofisticat. Per descomptat, les atletes amb experiència saben que una jaqueta de golf és imprescindible per gaudir de calidesa mentre fas putts quan fa fred.
4.Vestit, visera i dessuadora
Els vestits de golf són intemporals. Podem dir que són un bàsic a l'armari de qualsevol jugadora. Sigui d'un color llis o amb estampat (de quadres vichy o de ratlles, per exemple), el vestit és la clau per lluir un look genial. Aconseguiràs un conjunt complet amb una sola peça. Afegeix-hi sabatilles, guants, una visera i, si vols, una peça càlida de màniga llarga quan faci fred. A més, cridaràs l'atenció enmig d'un mar de polos i pantalons. Si no pots aconseguir un vestit de golf, també pots optar per un vestit esportiu amb una jaqueta o una dessuadora.
5.Faldilla, polo i sabatilles per a nena
Per a petites golfistes, una faldilla prisada de golf i un polo són peces versàtils que es poden combinar de diferents maneres a mesura que la seva col·lecció de roba i les seves habilitats vagin evolucionant. Per rematar el look, les sabatilles de golf aporten frescor i ofereixen subjecció.
Text: Laura Lajiness Kaupke