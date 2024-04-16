Set conjunts de golf per a home
Consells d'estil
Dona un cop d'ull als polos, els pantalons i les sabatilles elegants de golf que et presentem.
Els conjunts de golf per a home no són complicats. Les peces bàsiques són un polo i uns pantalons llargs o curts, i llavors s'hi afegeixen unes sabatilles, uns guants i una gorra.
Si vols anar a un club de golf, sigui per jugar en un camp gran de 18 forats o en un més petit de 9, necessitaràs un cinturó, unes ulleres de sol i peces càlides, entre d'altres. És important dur una samarreta de màniga curta amb teixit de rendiment transpirable quan fa molta calor. També et poden anar bé uns pantalons curts si t'agrada portar-ne (sempre que el codi de vestir ho permeti).
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Tanmateix, com que el codi de vestir per als conjunts de golf masculins és força senzill, et poden servir les peces comunes amb una estètica sofisticada, com ara els polos, els pantalons caqui i els xinos. Això no vol dir que no puguis donar ales a la creativitat i portar el teu estil personal més enllà amb un nou color, un estampat distintiu o una peça innovadora, com ara una dessuadora de golf o uns pantalons jogger.
Passa el mateix amb les sabatilles de golf. Als camps de golf solen abundar les punteres clàssiques, les punteres vega i les sabates òxford. També pots captar totes les mirades amb unes Air Jordan dissenyades per al camp que et facin sentir insuperable des del punt de sortida fins al putt final.
Tant si et vols equipar per a la teva primera classe com si et prepares per al circuit d'un torneig, segueix llegint per descobrir set conjunts de golf per a home que et motivaran per aconseguir un bon rendiment.
Set conjunts de golf per a home
1.Polo + pantalons de disseny cropped + cinturó + sabatilles de golf de malla
Afegeix un toc especial al look clàssic de polo i pantalons amb una petita dosi de colors i motius. Si vols lluir un estil estiuenc, com més vistosa sigui la samarreta, millor. Els pantalons blancs confeccionats amb teixit antiarrapament també et permeten portar aquesta combinació quan fa bon temps.
Dos altres detalls útils i pràctics per a les altes temperatures d'aquesta peça són l'obertura al turmell i la flexibilitat de la zona dels camals. Per donar-hi el toc final, no hi ha res com unes sabatilles de golf transpirables de malla i un cinturó.
2.Jaqueta de golf + polo + pantalons caqui + sabatilles fermes
Si vols jugar al camp encara que plogui, et caldrà una jaqueta de golf lleugera confeccionada amb un teixit repel·lent a l'aigua. Es tracta d'una peça versàtil i transpirable que serveix per quan fa vent i quan fa sol. Els pantalons caqui flexibles són un altre clàssic de golf que pots lluir en qualsevol condició meteorològica, igual que un polo blanc amb gestió de la suor.
Completa el look amb unes sabatilles de golf fermes pensades per aconseguir la victòria. Els detalls com l'amortiment supersuau en zones sensibles (per exemple, el turmell i la part mitjana del peu) t'ajuden a superar els 18 forats amb la màxima comoditat.
3.Dessuadora de golf + part superior amb cremallera d'un quart + pantalons xinos + sabatilles de golf retro
Si fa fred al camp, necessitaràs dur unes quantes capes, començant per una dessuadora de golf de llana merina. A sobre, pots posar-te una part superior amb cremallera d'un quart d'un to semblant, que t'ajudarà a mantenir la calidesa i et donarà un toc d'estil personal. Els pantalons xinos són una peça bàsica faci el temps que faci. Els dies de més fresca, uns de negres quedaran superbé. Finalment, unes sabatilles de golf retro poden afegir un toc estètic propi dels anys 90 d'allò més impressionant i ajudar-te a rendir gràcies a la tecnologia revolucionària que inclouen.
4.Pantalons entallats + polo clàssic + jaqueta amb cremallera + sabatilles de mudar
Per anar a un torneig de golf, va bé portar un look sofisticat i professional. Els pantalons entallats confeccionats amb un teixit flexible creen un efecte visual impressionant i ofereixen una gran comoditat a l'hora de fer drives, tallades, backswings i putts.
Un polo jaspiat és un altre clàssic de culte que manté la frescor en competicions intenses. A més, t'anirà bé una jaqueta de golf amb cremallera, que et podràs posar i treure fàcilment en funció de la temperatura exterior. Amb unes sabatilles de golf de mudar, tindràs un look elegant i sofisticat. Busca'n unes que tinguin claus a les soles per aconseguir l'adherència que necessites i poder donar-ho tot en cada cop.
5.Dessuadora amb caputxa + pantalons amb cinc butxaques + gorra + sabatilles de perfil alt
Potser els conjunts de golf per a home estan basats en els clàssics, però també pots afegir-hi elements urbans per lluir un look d'allò més innovador. Comença amb una dessuadora amb caputxa senzilla confeccionada amb un teixit de rendiment. És una peça versàtil, còmoda i una mica més ampla que les dessuadores de coll rodó, però ofereix al mateix temps una dosi de sofisticació. Uns pantalons d'estil texà amb cinc butxaques també aportaran un toc contemporani, i l'elasticitat et permetrà girar fàcilment els malucs en el moment del swing. Per completar el look, no hi ha res com unes sabatilles de golf de perfil alt i una gorra amb tancament de pressió que gestioni la suor.
6.Polo transpirable + pantalons curts + gorra + ulleres de sol
El conjunt de golf estiuenc definitiu per a home té com a elements centrals uns pantalons curts i un polo lleuger amb gestió de la suor. Gràcies als elements addicionals que protegeixen del sol, aquest look és ideal per als dies de calor. Recomanem una gorra clàssica amb una banda absorbent a l'interior i unes ulleres de sol de rendiment amb ventilació antientelament.
7.Polo + sabatilles + cinturó reversible + guant per a nen
Prepara els més joves de casa per triomfar amb peces de roba clàssica que pugui portar durant les classes i les rondes d'entrenament. La primera peça és un polo transpirable d'un color versàtil, que es pot combinar amb uns pantalons llargs o curts. L'element bàsic següent són unes sabatilles de golf. Tria'n unes que siguin transpirables, ofereixin tracció i tinguin una entresola d'escuma flexible. Un cinturó reversible es podrà combinar amb qualsevol conjunt de golf. Finalment, el jove atleta semblarà tot un professional si es posa un guant de golf elàstic i lleuger.
Text: Laura Lajiness Kaupke