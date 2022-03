Com pots saber si et va bé portar guants de golf

Busca un ajust ideal, ni massa ample ni massa estret. Si et va massa estret, et costarà tancar els dits i sentiràs que et tiben els tous, cosa que et pot resultar incòmoda, provocar distraccions i evitar que agafis el pal amb la mà relaxada, que és precisament un dels avantatges del guant de golf.

Si el guant és massa gros, el teixit es plegarà al voltant dels dits o arribarà més enllà de les puntes dels dits. Això farà que sentis que et llisca més el pal que si l'agafessis sense guants. Uns guants massa grossos també poden provocar fregament i deixar-te les mans plenes de butllofes.

Un guant ideal se t'ajustarà com una segona pell, de manera que la mà es pugui moure lliurement i amb comoditat. Si t'emproves un guant en una botiga, potser hi trobaràs una guia visual de talles de mans per comprovar la teva abans de comprar res. Pots preguntar al personal de la botiga si pots fer alguns swings de prova amb el guant posat per veure com se t'ajusta a la pràctica.