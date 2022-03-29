Com pots saber si et va bé portar guants de golf
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Un guant de golf que et vagi bé pot oferir més adherència i comoditat i ajudar-te a millorar en el joc. A continuació t'expliquem com pots trobar els guants Nike adequats per afegir-los a la bossa de golf.
Si bé per jugar a golf no és obligatori portar un guant, un que se t'ajusti bé et pot oferir avantatges de rendiment importants: fer que cada pilota arribi més lluny, evitar que se't cansin les mans al llarg de la volta i fins i tot donar-te pistes del que fas bé (o malament) en un swing. Per això, veuràs que la majoria de professionals porten un guant de golf durant els tornejos. A continuació t'expliquem els avantatges que et pot oferir un guant de golf i com pots trobar els models Nike adequats per afegir-los a la bossa.
Quins avantatges té dur un guant de golf?
Els guants de golf ajuden a incrementar la fricció entre la mà i el pal, cosa que millora el control d'aquesta eina sense haver de prémer massa les mans o els avantbraços. Quan el braç davanter (l'esquerre en el cas de persones dretanes i el dret per a persones esquerranes) controla més el pal, el pot moure millor al llarg del swing i evita que el braç posterior faci massa força. Aquest estil de swing, en què es fa més esforç amb el braç davanter que amb el posterior, és segurament una de les tècniques que dona un avantatge contundent als swings de les persones que es dediquen al golf de manera professional, segons explica una ressenya d'estudis sobre lesions en el golf publicada al Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.
Impulsar el pal amb el braç davanter (amb una adherència millorada) no només es tradueix en un cop més precís a la pilota, sinó que també redueix les lesions al colze, segons l'equip científic de la ressenya. Els esquinços de colze, que normalment es produeixen quan s'agafa el pal amb massa força, són una de les lesions més comunes de les persones aficionades al golf.
Tres avantatges del guant de golf per portar el teu joc més enllà
1.Fa que la pilota arribi més lluny en els drives
En un estudi de Research in Sports Medicine, l'equip científic va descobrir que qualsevol golfista que duia guants podia moure el pal i la pilota més ràpid amb el swing, cosa que es traduïa en drives que arribaven 9 metres més lluny de mitjana. Potser aquesta distància no et sembla significativa, però sí que pot marcar la diferència. Segons un estudi de l'informe Distance Insights del 2020 de l'Associació de Golf dels EUA, un increment de 14 metres en la distància del drive pot restar un cop a la puntuació total, en part perquè la longitud dels forats es va allargant. Entre els anys 2004 i 2018, la llargada dels pars 4 i 5 va augmentar en una mitjana de 4,5 metres, és a dir, que amb un drive 9 metres més llarg estaries tan a prop de la bandera com amb un drive més curt fa 20 anys.
2.Dona informació sobre l'adherència i la tècnica del swing
La zona on els guants de golf se solen desgastar més és als carpians. Això no només és un senyal que els guants es comencen a desgastar, sinó que també demostra que la manera d'agafar el pal té un impacte negatiu en el rendiment de la persona, ja que el desgast a la mà indica que agafes el pal amb les mans en lloc dels dits. Agafar el pal amb els dits dona més llibertat de moviment al canell en el moment del swing, cosa que pot millorar la distància i (encara més important) reduir les probabilitats de fer una tallada o un ganxo.
3.Millora la sensació i la confiança
Si t'agrada la sensació que t'ofereix un guant a la mà, tingues-ho en compte. Igual que canviar el teu discurs interior pot millorar el rendiment, sentir que tens la capacitat d'obtenir resultats millors amb un bon equipament també et pot ajudar. La comunitat científica que estudia la tecnologia d'adherència en els esports diu que una adherència més bona pot produir una millora en la sensació de la resta de l'equipament (com el pal de golf) i el "nivell de rendiment percebut". La mentalitat és important, ja que una bona confiança pot marcar la diferència en el nombre de cops del marcador.
Un guant o dos? I a quina mà?
La majoria de golfistes que competeixen professionalment en tenen prou amb un guant, que porten a la mà situada més amunt quan agafes el pal. Aquesta mà és la que subjecta el pal amb fermesa. En el cas de les persones dretanes, seria la mà esquerra, i en el de les esquerranes, la dreta.
Com se m'hauria d'ajustar un guant de golf?
Busca un ajust ideal, ni massa ample ni massa estret. Si et va massa estret, et costarà tancar els dits i sentiràs que et tiben els tous, cosa que et pot resultar incòmoda, provocar distraccions i evitar que agafis el pal amb la mà relaxada, que és precisament un dels avantatges del guant de golf.
Si el guant és massa gros, el teixit es plegarà al voltant dels dits o arribarà més enllà de les puntes dels dits. Això farà que sentis que et llisca més el pal que si l'agafessis sense guants. Uns guants massa grossos també poden provocar fregament i deixar-te les mans plenes de butllofes.
Un guant ideal se t'ajustarà com una segona pell, de manera que la mà es pugui moure lliurement i amb comoditat. Si t'emproves un guant en una botiga, potser hi trobaràs una guia visual de talles de mans per comprovar la teva abans de comprar res. Pots preguntar al personal de la botiga si pots fer alguns swings de prova amb el guant posat per veure com se t'ajusta a la pràctica.
Quants guants necessites?
Hi ha golfistes que tenen dos tipus de guants diferents: un per quan fa calor i un altre per quan fa fred.
Els guants per quan fa calor, com ara els Nike Tour Classic 4 i els Nike Tech Extreme VII, acostumen a tenir molts orificis, que aporten transpirabilitat, mantenen les mans fresques i redueixen la suor. Els guants per al fred, com els de teixit Fleece, proporcionen calidesa als dits per millorar el contacte amb el pal i ofereixen més comoditat per jugar a principis de primavera o a finals de tardor.