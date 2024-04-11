Com t'has de mesurar la mà per trobar la talla de guants

Com pots trobar la teva talla de guants
Guia de compra
Aprèn a prendre les mides per a diferents tipus de guants, com els que fas servir en el dia a dia, els de golf o els de futbol americà, entre d'altres.
Tant si vols comprar guants per al dia a dia com guants per al teu esport preferit, sigui el golf, el futbol americà o l'aixecament de pesos, la clau és trobar la teva talla. És important saber les mides de les teves mans per encertar la talla i aconseguir comoditat, calidesa i concentració. A continuació, et donem les instruccions per prendre't les mides de les mans, que és el primer pas per triar els guants ideals per a tu.
Com encertar la talla de guants a partir de les mides de les mans
Les talles de guants varien en funció del disseny i del seu ús. Per exemple, els guants Nike d'entrenament tenen talles més cenyides que els de running.
En el cas dels guants de running Nike per a dona, una talla petita està pensada per a una circumferència de la mà d'entre 18 i 19 cm. La talla mitjana és per a circumferències d'entre 19 i 20 cm, i la gran, per a circumferències d'entre 20 i 22 cm.
En el cas dels guants de running Nike per a home, la talla petita és per a circumferències de mà d'entre 18 i 20 cm, la mitjana, per a circumferències d'entre 20 i 22 cm, i la gran, per a circumferències d'entre 22 i 23 cm.
Els guants de running Nike unisex solen ser més grans, de manera que la talla petita/mitjana és per a circumferències de mà d'entre 23 i 24 cm, i la mitjana/gran, per a circumferències d'entre 24 i 25 cm.
Els guants han de tenir un ajust còmode; és a dir, que no han de ser ni massa folgats que caiguin o s'arruguin ni massa cenyits que impedeixin la circulació de la sang. Així i tot, cal tenir en compte alguns detalls.
Per exemple, els guants de golf estan pensats perquè quedin més bé cenyits, mentre que els de porter de futbol han de quedar més amples. Els guants Nike s'han dissenyat per oferir flexibilitat i comoditat mitjançant característiques com la tecnologia Nike Dri-FIT de gestió de la suor, l'aïllament amb folre de teixit Fleece i les tires regulables de la vora per personalitzar-ne l'ajust.
Consell: si les mans tenen mides diferents, tria la talla de guants que et vagi millor per a la mà més gran.
Preguntes freqüents
Com puc saber la meva talla de guants?
Hauràs de saber la circumferència de la teva mà per poder utilitzar la majoria de les taules de talles de guants. Per fer-ho, envolta la mà a l'altura del palmell, just sota els artells, amb una cinta mètrica flexible. Algunes taules de talles també inclouen la longitud del dit del mig o la de tota la mà, des de la punta dels dits fins al canell.
Quina mà m'he de mesurar per saber la meva talla de guants?
És millor prendre les mides de totes dues mans quan busquis la teva talla de guants. Després, tria la que et vagi millor per a la mà més gran.
Text: Jessica Murri