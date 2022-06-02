7 idees de regals Nike per al Dia del Pare

Set idees de regals Nike per al Dia del Pare
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Et presentem idees de regal Nike per a tots tipus de pares, des dels fans dels esports fins als obsessionats amb les sabatilles.
Aquest Dia del Pare, fes un regal original. Tant si vols fer-li un regal que l'animi a descobrir la seva nova afició preferida o un producte que us ajudi a fer més coses junts, et proposem set idees de regals genials per al Dia del Pare.
1. Per a pares que corren: equipament Nike Dri-FIT
L'equipament de running d'alt rendiment Nike Dri-FIT inclou molts productes per acabar d'arrodonir la seva col·lecció de running, des de gorres i mitjons fins a roba de running prèmium. Els mitjons Nike Dri-FIT són tota una revolució per a qualsevol corredor. Gestionen la humitat dels peus i ajuden a evitar que quedin suats i que facin pudor després de córrer. Un altre accessori molt important és la gorra de running Nike Dri-FIT, que ajuda a controlar la suor mitjançant dissenys amb ventilació i d'absorció ràpida i, alhora, et protegeixen del sol.
També pots triar una part superior o uns pantalons de running Nike Dri-FIT. Una capa base de màniga llarga i transpirable o uns pantalons de running lleugers amb butxaques l'ajudaran a córrer sense patir per les inclemències del temps quan faci fred.
2. Per a pares esportistes: equipament Nike per a fans
Si a casa o al teu entorn sempre heu sigut amants dels esports, les novetats en equipament per a fans poden ser una idea molt encertada per al teu pare. T'oferim samarretes, gorres i parts superiors per a aficionats d'equips universitaris o professionals, o bé d'atletes concrets. A més, si saps que al teu pare li faria molta il·lusió lluir la peça amb tu, pots combinar-la amb unes entrades per a un partit.
3. Per a pares obsessionats amb les sabatilles: Air Force 1s
Regalar unes sabatilles Air Force 1s clàssiques a un amant de les sabatilles és un èxit segur. Si el teu pare encara no té unes Air Force 1 blanques, pots regalar-li aquestes sabatilles que fan joc amb tot. També el pots sorprendre amb una combinació de colors que no hagi tingut mai. A Nike By You trobaràs opcions de personalització per fer un regal encara més personal.
4. Per a pares que van al gimnàs: equipament per entrenar-se a casa
Fes que el teu pare pugui entrenar-se quan vulgui amb un regal de gimnàs. Regala-li una peça versàtil d'equipament per entrenar-se, com ara una pilota medicinal, un paquet de bandes de resistència, un joc de suports per a flexions o un rodet d'escuma. Així l'ajudaràs a aconseguir els seus objectius de fitnes sense sortir de casa.
5. Per a pares excursionistes: col·lecció Nike ACG
Nike All Conditions Gear (ACG) és una col·lecció dissenyada per a l'aventura i per a les activitats a l'exterior. Si al teu pare li agrada desconnectar fent senderisme, trail running, ciclisme de muntanya o acampada, regala-li calçat o roba ACG perquè gaudeixi més de la natura. En molts models es fan servir materials sostenibles, com ara fibres de polièster reciclat. Aquestes fibres s'han obtingut a partir d'ampolles de plàstic que netegem, tallem en flocs, convertim en boletes i transformem en un fil d'alta qualitat. És l'opció ideal per a pares amb consciència ambiental.
6. Per a pares que juguen al golf: una nova camisa de golf
Si al teu pare li agrada jugar al golf, regala-li un polo de golf o una peça de màniga llarga perquè l'estreni al camp. Trobaràs peces suaus i transpirables que incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT per aportar llibertat de moviment durant els swings, a més de gestionar la suor. Moltes camises de golf Nike incorporen altres elements d'alt rendiment que poden ajudar-lo a jugar millor, com ara la malla al clatell (que és una zona que pot acumular molta escalfor els dies llargs i calorosos) o les costures de les espatlles, que s'han col·locat una mica cap endavant perquè no facin nosa durant els swings.
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7. Per a pares tecnològics: Apple Watch Nike
Si el teu pare és expert en tecnologia i vol fer un seguiment de la seva activitat física i estar connectat, tria la versió més recent de l'Apple Watch Nike. Algunes edicions d'aquest rellotge són resistents a l'aigua a una profunditat de fins a 50 metres, de manera que el podrà dur a l'aigua. Sorprèn-lo amb un rellotge que pot ajudar-lo a controlar la salut cardiovascular amb funcions integrades que notifiquen irregularitats als batecs, a més de ritmes cardíacs baixos o alts. Té una brúixola i un sensor d'elevació integrats per fer un seguiment d'excursions o carreres de trail. L'edició Nike es pot connectar amb la Run Club App per fer carreres o caminades amb indicacions d'àudio d'atletes i entrenadors de Nike.
Text: Greg Presto