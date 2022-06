Què et cal saber sobre l'entrenament de CrossFit i el teu primer entrenament Murph

El Murph és l'expressió màxima de l'entrenament de CrossFit i és del tipus "rondes per temps". En el format més tradicional, els atletes porten armilles amb pes, de 9 kg per als homes i de 6 kg per a les dones, durant tot l'entrenament. Cal completar aquests exercicis en ordre:

Córrer 1,6 quilòmetres

Fer 100 dominacions

Fer 200 flexions

Fer 300 esquats

Córrer 1,6 quilòmetres

Kate Meier, entrenadora de nivell 1 de CrossFit certificada i copropietària de CrossFit Doors of Daring a Carolina del Nord (EUA), explica que l'entrenament Murph és extremament dur i que els principiants no han d'intentar fer-lo. Tanmateix, com tots els entrenaments de CrossFit, el Murph també es pot adaptar al teu nivell. Segons Meier, el teu objectiu hauria de ser modificar l'entrenament de manera que el puguis acabar en menys d'una hora. Per començar, prova de fer-ho sense portar l'armilla de pes.

Després, divideix les repeticions. "En comptes de fer 100 dominacions, 200 flexions i 300 esquats, fes sèries amb menys repeticions", diu Meier.

També pots modificar els exercicis. Pots fer les dominacions amb bandes de resistència o substituir-les per exercicis de rem invers. Les flexions es poden fer de genolls o amb les mans elevades. Si córrer tres quilòmetres també et sembla massa, pots reduir la distància per fer la carrera en menys de 10 minuts. Si no pots córrer, pensa un exercici de càrdio alternatiu, com ara remar, fer bicicleta de cross-training o caminar.

Si encara creus que tardaràs una hora o més a completar l'entrenament, redueix el nombre de dominacions, flexions i esquats a la meitat.

El dia de l'entrenament, assegura't d'anar a un ritme que puguis controlar. "El Murph és un dels entrenaments de CrossFit més llargs, així que fes-lo el millor que puguis per al teu nivell", diu Meier.