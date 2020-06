Per què els corredors haurien de tenir en compte la capacitat aeròbica màxima (VO2 màx.)?

Per aconseguir-ho, has de sentir-te còmode fent carreres lentes de llarga distància i entrenaments ràpids i difícils. Un cop hagis establert una bona condició física bàsica, et pots centrar en l'entrenament d'intervals d'alta intensitat o HIIT. Aquestes sessions combinen exercicis durs o intensos amb intervals de recuperació, i són una de les maneres més efectives d'augmentar la capacitat aeròbica màxima i el llindar de lactat, comenta Coutts. "Sí, és l'hora de superar la zona de confort", diu. "Ningú no ha dit mai que augmentar la capacitat màxima fos fàcil, però segur que et farà sentir millor".



Com de millor, exactament? Klein explica que mantenir intensitats més altes durant intervals curts fa que el sistema anaeròbic arribi al llindar de lactat i, amb el temps, fa que sigui més eficient per rendir a aquestes intensitats durant períodes més llargs. També afirma que la intensitat que busques està entre un esprint de 800 metres i una carrera de 3 quilòmetres a màxima velocitat. Segons Klein, aquest tipus d'esforç extrem "proporciona la pressió metabòlica i fisiològica que el cos necessita per adaptar-se, fer-se més fort i augmentar la capacitat aeròbica màxima"



. La ciència ho corrobora. Està demostrat que l'entrenament HIIT ajuda a augmentar la capacitat aeròbica màxima, segons l'estudi de la revista Medicine & Science in Sports & Exercise. Així mateix, una revisió de diversos estudis demostra que les rutines HIIT aporten més guanys en capacitat aeròbica màxima en comparació amb l'entrenament de resistència.



Deixa que això t'inspiri per donar-ho tot en el teu proper entrenament d'intervals.



