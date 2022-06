Objectius de sostenibilitat 2025

Per reescriure el futur del planeta, el nostre objectiu és canviar els estàndards del sector i els nostres productes i processos. Sabem que, com més ràpid puguem treballar en equip a favor del medi ambient, millor serà el futur per a les properes generacions. També estem ideant maneres perquè tots els atletes* hi puguin participar. Fixa't en el logotip dels rajos de sol quan compris productes NIKE. Escolta les converses i idees de la comunitat NIKE a Talking Trash. Informa't sobre la responsabilitat de les marques pel que fa a acords de sostenibilitat més importants, com ara G7 Fashion Pact, Transform to Net Zero i Fashion Industry Charter for Climate Action del CMNUCC. I no et perdis els recursos per a Members, com ara els vídeos de reparació i cura que publicarem aquest estiu i els programes de la teva botiga més propera.