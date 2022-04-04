Dona nova vida a les sabatilles velles amb ingredients naturals

Dona una nova vida a les sabatilles amb taronges, nous i farina
Innovació
Sí, de debò! Uneix-te a les dissenyadores de calçat Nike i descobreix tres maneres senzilles per fer durar més les sabatilles amb ingredients naturals a casa.
"Mans a l'obra" és una sèrie en què descobriràs tècniques tàctils dels experts innovadors.
"Soc una molt bona vegetariana i una vegana una mica irregular", comenta en to de broma l'especialista en disseny de calçat Aja Zarrehparvar, fent referència a la recepta vegetal per tenyir sabatilles que ens està a punt d'ensenyar.
Tots estem fent esforços per portar un estil de vida més sostenible, tant amb el que mengem com amb la manera en què cuidem les sabatilles, però les accions individuals poden crear un canvi de debò en la societat?
L'Aja creu que sí: "La nostra cultura és la que ens dicta què és 'guai' i què no. Si l'entorn ens segueix animant a renovar les sabatilles (personalitzant-les i guardant-les), la sostenibilitat pot convertir-se en un fonament bàsic d'allò que es considera 'guai'".
La presentadora, Aja Zarrehparvar (a la dreta), i la convidada, Indah Nur.
Si bé a la majoria de nosaltres ficar les sabatilles en un recipient d'aigua calenta amb remolatxa no ens sembla una acció gaire intuïtiva per lluitar contra el canvi climàtic (almenys, de moment), l'Aja hi està ben acostumada.
"Soc aquí per ajudar a inspirar els dissenyadors i dissenyadores de tota l'empresa a somiar, a descobrir i a tenir il·lusió per a nous mètodes i processos", comenta sobre la seva feina al Blue Ribbon Studio, l'espai creatiu del campus de Nike. "De vegades es cometen errors, però també es produeixen accidents positius, i llavors és quan es poden resoldre problemes".
Estàs a punt per resoldre alguns problemes pràctics de les sabatilles amb idees innovadores (i una mica d'esforç manual)? Segueix llegint per descobrir diverses maneres de netejar, tenyir i enganxar les sabatilles amb mètodes basats en la sostenibilitat que l'Aja i la dissenyadora de calçat Indah Nur, companya seva, fan servir a casa. Som-hi.
Nota: com que s'ha de manipular líquid calent en algunes tasques, necessitaràs la supervisió d'un adult, ulleres i guants de seguretat.
1. Dona un bon aspecte a les sabatilles amb objectes que tinguis per casa
Tant si vols que les sabatilles semblin acabades d'estrenar durant el màxim temps possible com si t'estimes més un look desgastat que millori amb el temps, hi ha una cosa clara: "Si tens cura de les teves coses, et duraran més", diu l'Indah, que s'especialitza en el disseny de sabatilles prou duradores per als nens i les nenes més actius. Si t'atabalen totes les opinions i tècniques que hi ha, comença pel més bàsic, amb eines que potser ja tens a la cuina o al bany de casa teva. Reprodueix el vídeo anterior per veure consells en detall.
Anècdota: les unitats Nike Air, com la majoria
de plàstics, poden enfosquir-se amb el temps
a causa de l'oxidació. No pateixis, al vídeo et donem
un consell per fer-les brillar com si fossin noves.
Dona-hi un cop d'ull.
Truc addicional: canviar de sabatilles de tant en tant no només és bo per al teu look, sinó que també pot mantenir el bon aspecte del calçat durant més temps. L'equip d'enginyeria de qualitat de Nike diu que, quan has passat tot el dia dempeus, la majoria d'entresoles d'escuma tarden entre 24 i 48 hores a descomprimir-se, així que, si pots, ajuda a fer que es recuperin alternant entre dos o més parells de sabatilles.
2. Tenyeix les sabatilles amb ingredients naturals i dona'ls una nova vida
T'has trobat mai unes sabatilles desgastades i descolorides al fons de l'armari? O t'has cansat de les que portes? Abans de donar-les o reciclar-les, pensa a rejovenir-les amb un nou look ple de color. Encara millor si proves de fer-ho amb ingredients naturals com els de la recepta del vídeo anterior. "Tenyir les sabatilles sempre els dona una nova vida, però fer-ho amb cúrcuma, cafè o restes de menjar crea un cicle de la vida artístic", diu l'Aja.
Anècdota: ja saps que la remolatxa és púrpura
i el cafè és marró, però quin color creus que donen
les llavors d'alvocat? Descobreix la resposta sorprenent
al vídeo anterior.
Truc addicional: sigues conscient dels materials que fas servir. Els tints naturals com els que hem comentat abans funcionen millor en materials naturals, com ara el cotó, la lona, l'ant o la llana. Els materials sintètics (el plàstic, la goma, el polièster, etc.), que formen part de molts components de les sabatilles, no absorbiran els tints naturals de la mateixa manera. Si vols acolorir-los, és millor fer servir un tint potent d'alguna botiga de treballs manuals.
3. Fes cola d'enganxar casolana per a sabatilles i salva les que estiguin en mal estat
"El més important per a mi és la història de com les vaig aconseguir i la sensació que m'ofereixen quan me les poso", diu l'Aja, referint-se a les seves sabatilles preferides (com ara les del vídeo anterior, a les quals atribueix un valor sentimental). "Totes tenen un aspecte màgic que no puc explicar, fins i tot després de tot aquest temps". Si tens unes sabatilles que t'encanten i hi ha algun component que comença a desenganxar-se, no tinguis por d'afegir-hi una mica de cola. Mira el vídeo anterior per veure consells sobre què es pot arreglar i com cal aplicar la cola. També hi trobaràs una recepta per fabricar la teva pròpia cola a casa.
Anècdota: la cola elaborada amb farina com la que
pots veure al vídeo anterior s'ha fet servir des de
l'antiguitat (des de fa milers d'anys) per a diverses
tècniques, com ara l'enquadernació o el découpage,
entre d'altres.
Truc addicional: hi ha coles més sofisticades que les que es veuen al vídeo, i l'equip de química de Nike n'està creant de millors constantment. Tanmateix, fins i tot les coles industrials més potents s'acaben degradant amb el pas dels anys, i la humitat i la calor excessives acceleren aquest procés, així que intenta evitar aquest tipus d'ambients. Si les sabatilles que tens realment estan per llençar, recicla-les en una Nike Store que ofereixi aquest servei.
Et presentem l'Aja i l'Indah, expertes en sabatilles
Ara que ja has vist els seus consells, coneix una mica millor les presentadores d'aquesta edició de "Mans a l'obra".
Aja
Especialista en disseny de calçat
Blue Ribbon Studio de Nike
Què és el Blue Ribbon Studio?
"El BRS és el punt on s'uneixen la cultura, la creativitat i la comunitat de dissenyadors de Nike, l'epicentre innovador de la marca i un lloc on l'equip de disseny pot jugar".
Explica'ns en què consisteix la teva feina.
"Soc especialista en disseny de calçat BRS, és a dir, que ajudo altres dissenyadors i dissenyadores a connectar la seva creativitat amb diferents idees, formes i textures. Em considero la llet d'un bol de cereals. Llet vegetal de civada, això sí".
Què et va portar fins aquí?
"Vaig estudiar una carrera i un màster en arquitectura, i vaig entrar a Nike com a dissenyadora de calçat en 3D ara fa uns tres anys".
Quins trets de la teva personalitat mostres a la feina i a la vida?
"M'agrada explorar i llançar-me de cap a l'aventura. Soc molt curiosa, m'encanta aprendre coses noves i procuro aportar sempre un toc d'humor a tot el que faig".
Quan va començar la teva passió per les sabatilles?
"El 2006, quan tenia 12 anys i jugava a bàsquet, duia les Air Jordan 4 Retro 'Mars'. Hi va haver alguna cosa que va canviar per sempre quan em vaig comprar aquest primer model de sabatilles, i des de llavors mai no he tornat enrere".
Quins dels models recents t'agraden més?
Les Air Jordan 1 "Not For Resale": "El missatge 'please, crease' (si us plau, arruga'm) de la puntera és una passada i fa referència a la cultura de les sabatilles".
Les ISPA Flow: "Tenen una part superior translúcida espectacular. És divertit portar-les per caminar; és com una experiència diferent".
Les Blazer Jumbo: "Tenen un disseny molt cuidat. Quan les vaig veure, vaig pensar que milloraven un clàssic de manera perfecta".
Indah
Dissenyadora de materials
Calçat per a nen/a de Nike
Explica'ns en què consisteix la teva feina.
"La meva feina consisteix a assegurar que entenc les necessitats dels consumidors per crear productes que els puguin agradar, i resolc problemes aplicant la creativitat, la sostenibilitat i la circularitat a través dels materials".
Quan va començar la teva passió per les sabatilles?
"La meva afició per les sabatilles està relacionada amb el temps de què gaudeixo amb la meva família. Quan vaig arribar a Los Angeles des d'Indonèsia l'any 2005, jo no parlava anglès i els meus cosins no sabien indonesi, però vam aconseguir connectar gràcies a les sabatilles. Ells em portaven als esdeveniments de llançaments i jo feia amics mentre m'esperava a la cua. Per a mi, tot està relacionat amb la comunitat que m'ajuda a sentir-me benvinguda".
Quins trets de la teva personalitat mostres a la feina i a la vida?
"Soc una persona tranquil·la i extravertida; tota una capricorn. M'agrada tastar menjar nou i descobrir noves botigues vintage i de segona mà, entre altres coses. Per això he de tenir unes sabatilles còmodes, perquè no paro mai de moure'm".
Quins dels models recents t'agraden més?
Les Air Jordan 4 x Off-White: "Són molt importants per a mi, perquè són un model exclusiu per a dona. Com més es desgasten, millor. Al meu equip, sempre parlem sobre com podem trobar materials que adquireixin un aspecte millor amb el pas del temps".
Les Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Me les va regalar una amiga. Hi ha molta gent que les critica, però jo les trobo molt còmodes i són un dels meus models preferits. Estan dissenyades per dones i tant la narrativa com la combinació de colors són increïbles".
Les Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Un altre model per a dona que em vaig esforçar molt per aconseguir. M'encanten els materials prèmium, el folre embuatat (és supercòmode), l'ant i la inscripció 'work harder' (esforça't més) de les puntes dels cordons".
Aja
Especialista en disseny de calçat
Blue Ribbon Studio de Nike
Què és el Blue Ribbon Studio?
"El BRS és el punt on s'uneixen la cultura, la creativitat i la comunitat de dissenyadors de Nike, l'epicentre innovador de la marca i un lloc on l'equip de disseny pot jugar".
Explica'ns en què consisteix la teva feina.
"Soc especialista en disseny de calçat BRS, és a dir, que ajudo altres dissenyadors i dissenyadores a connectar la seva creativitat amb diferents idees, formes i textures. Em considero la llet d'un bol de cereals. Llet vegetal de civada, això sí".
Què et va portar fins aquí?
"Vaig estudiar una carrera i un màster en arquitectura, i vaig entrar a Nike com a dissenyadora de calçat en 3D ara fa uns tres anys".
Quins trets de la teva personalitat mostres a la feina i a la vida?
"M'agrada explorar i llançar-me de cap a l'aventura. Soc molt curiosa, m'encanta aprendre coses noves i procuro aportar sempre un toc d'humor a tot el que faig".
Indah
Dissenyadora de materials
Calçat per a nen/a de Nike
Explica'ns en què consisteix la teva feina.
"La meva feina consisteix a assegurar que entenc les necessitats dels consumidors per crear productes que els puguin agradar, i resolc problemes aplicant la creativitat, la sostenibilitat i la circularitat a través dels materials".
Quan va començar la teva passió per les sabatilles?
"La meva afició per les sabatilles està relacionada amb el temps de què gaudeixo amb la meva família. Quan vaig arribar a Los Angeles des d'Indonèsia l'any 2005, jo no parlava anglès i els meus cosins no sabien indonesi, però vam aconseguir connectar gràcies a les sabatilles. Ells em portaven als esdeveniments de llançaments i jo feia amics mentre m'esperava a la cua. Per a mi, tot està relacionat amb la comunitat que m'ajuda a sentir-me benvinguda".
Quins trets de la teva personalitat mostres a la feina i a la vida?
"Soc una persona tranquil·la i extravertida; tota una capricorn. M'agrada tastar menjar nou i descobrir noves botigues vintage i de segona mà, entre altres coses. Per això he de tenir unes sabatilles còmodes, perquè no paro mai de moure'm".
Quan va començar la teva passió per les sabatilles?
"El 2006, quan tenia 12 anys i jugava a bàsquet, duia les Air Jordan 4 Retro 'Mars'. Hi va haver alguna cosa que va canviar per sempre quan em vaig comprar aquest primer model de sabatilles, i des de llavors mai no he tornat enrere".
Quins dels models recents t'agraden més?
Les Air Jordan 1 "Not For Resale": "El missatge 'please, crease' (si us plau, arruga'm) de la puntera és una passada i fa referència a la cultura de les sabatilles".
Les ISPA Flow: "Tenen una part superior translúcida espectacular. És divertit portar-les per caminar; és com una experiència diferent".
Les Blazer Jumbo: "Tenen un disseny molt cuidat. Quan les vaig veure, vaig pensar que milloraven un clàssic de manera perfecta".
Quins dels models recents t'agraden més?
Les Air Jordan 4 x Off-White: "Són molt importants per a mi, perquè són un model exclusiu per a dona. Com més es desgasten, millor. Al meu equip, sempre parlem sobre com podem trobar materials que adquireixin un aspecte millor amb el pas del temps".
Les Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Me les va regalar una amiga. Hi ha molta gent que les critica, però jo les trobo molt còmodes i són un dels meus models preferits. Estan dissenyades per dones i tant la narrativa com la combinació de colors són increïbles".
Les Air Jordan 3 "A Ma Maniére": "Un altre model per a dona que em vaig esforçar molt per aconseguir. M'encanten els materials prèmium, el folre embuatat (és supercòmode), l'ant i la inscripció 'work harder' (esforça't més) de les puntes dels cordons".
Aquesta sèrie forma part del projecte Move to Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
Vídeos: Ariel Fisher
Text: Gail Dorwin