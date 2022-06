Dona nova vida a les sabatilles velles amb ingredients naturals

"El més important per a mi és la història de com les vaig aconseguir i la sensació que m'ofereixen quan me les poso", diu l'Aja, referint-se a les seves sabatilles preferides (com ara les del vídeo anterior, a les quals atribueix un valor sentimental). "Totes tenen un aspecte màgic que no puc explicar, fins i tot després de tot aquest temps". Si tens unes sabatilles que t'encanten i hi ha algun component que comença a desenganxar-se, no tinguis por d'afegir-hi una mica de cola. Mira el vídeo anterior per veure consells sobre què es pot arreglar i com cal aplicar la cola. També hi trobaràs una recepta per fabricar la teva pròpia cola a casa.