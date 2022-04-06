Fem les Nike Air amb reciclatge propi

Tanquem el cercle donant una altra vida a l'Air amb el procés de reciclatge
Innovació
Descobreix com es fabriquen les unitats Nike Air un cop, i un altre, i un altre.
Contingut presentat per Move To Zero, la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport.
Ja fa molt de temps que l'amortiment Nike Air ofereix estil i comoditat, però potser no sabies que aquest extens llegat també inclou dècades d'innovació sostenible. Sí. Des que es va crear, Nike no ha parat de desenvolupar aquesta tecnologia d'aire pressuritzat per reduir el seu impacte en el planeta.
"Des del principi, hem anat afegint moltes innovacions invisibles a la nostra tecnologia més visible", comenta Mitesh Patel, director d'operacions de producció al centre Air Manufacturing Innovation (AirMI). "El nostre objectiu és mantenir alguns aspectes intactes (com el look o la sensació de la trepitjada), però millorant contínuament el procés de fabricació.
Així és com ho fem
"Fabricar les unitats Air és com fer un pastís", afirma Mitesh. "Cada pastís té una recepta diferent, i Nike produeix un munt d'unitats Air diferents. Cada vegada que es crea un nou disseny, hem de desenvolupar les màquines i els processos per fer-lo possible. Fem servir els mateixos ingredients, però amb mètodes diferents".
Continua llegint per descobrir com elaborem aquest pastís de somni. T'has fixat que també incorporem una fabricació responsable a la mescla?
Els residus del procés de fabricació es reciclen per crear noves unitats Air. A continuació pots veure
una part del procés patentat al centre AirMI de Beaverton (Oregon, EUA) al gener de 2022.
Prepara els ingredients
Però com es fabrica l'amortiment Air? Doncs amb dos components principals. El primer és el poliuretà termoplàstic (TPU), un tipus de plàstic molt popular perquè és molt resistent i fàcil de reciclar.
"Tot i que el TPU no es pot reciclar de manera infinita, a Nike hem aconseguit reutilitzar-lo constantment durant el nostre procés", afirma Makely Lyon, manager del programa de sostenibilitat. Gràcies a dècades de pràctica, hem depurat el procés i ara podem reciclar i reutilitzar molts materials que, d'una altra manera, no es farien servir per a res.
El TPU s'utilitza per crear la part exterior de la unitat Air, que després s'omple amb el segon ingredient principal: el gas. Pot sonar estrany, però sabies que l'aire que respirem és una mescla de gasos? Doncs bé, el Nike Air també té gas. Abans, per crear les unitats Air fèiem servir un gas anomenat hexafluorur de sofre (SF6) que no era bo per al planeta.
"Als anys 90, el nostre equip va reconèixer la necessitat de deixar d'utilitzar l'SF6, un gas amb un potencial d'escalfament global molt alt", afirma Makely. "Vam necessitar diversos anys d'innovació, però el 2006 vam deixar de fer-lo servir definitivament i, des de llavors, només utilitzem nitrogen".
Al cap i a la fi, aproximadament un 78 % de l'atmosfera terrestre és nitrogen, aquest és un percentatge molt més alt que el de l'oxigen, que només en representa el 21 %. Per tant, si s'escapa una mica de nitrogen durant el procés de fabricació, aquest gas tindria un impacte molt menor que el que empràvem anteriorment.
Ja tenim el gas i el plàstic increïble. Genial.
Doncs ja ho tenim tot a punt per fabricar les unitats Air!
Pas 1: ajunta dues fulles de TPU i escalfa-les fins que assoleixin la temperatura ideal. L'escalfor convertirà el TPU rígid en un material plegable perquè puguis donar-li la forma que vulguis i segellar-lo (hermèticament, per descomptat).
Pas 2: treu les unitats Air del motlle quan siguin a punt i retalla el TPU sobrant per ajustar la forma. No t'oblidis de guardar les restes! Les necessitaràs a l'últim pas.
Pas 3: injecta l'ingredient (no tan) màgic: el nitrogen. Aquest gas omplirà les meravelloses unitats de TPU per oferir la reactivitat de sempre que tant ens agrada.
Pas 4: agafa tots els rivets i les restes en bon estat (que són més del 90 %), tritura'ls i fon-los per crear noves fulles de TPU. Torna a començar el procés. Aquest és el cercle de vida de les unitats Air.
I això és tot. Així és com es fabriquen les unitats Air per oferir-te amortiment en cada trepitjada i afegir una dosi de materials reciclats a les teves sabatilles.
T'has fixat en tots els detalls sostenibles? Fer servir nitrogen en lloc de SF6 ajuda a reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. A més, reutilitzant els residus de TPU, evitem que més de 30.000 tones de deixalles acabin als abocadors cada any.
Membres de l'equip d'AirMI, d'esquerra a dreta: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel i Jordan Binkerd.
Segons Makely, tot forma part de "l'enorme llegat d'AirMI, un projecte amb l'objectiu de crear innovació per reduir el nostre impacte en el medi ambient".
Amb una història com aquesta, això només és el principi.
"Estem fent coses que semblaven impossibles fa una dècada. Això és possible gràcies a les persones, sense elles i les seves idees, no podríem fabricar Air".
Mitesh Patel
Director d'operacions de producció al centre Air Manufacturing Innovation (AirMI)
Per obtenir més informació: Visita Nike.com/Sustainability per seguir el nostre recorregut pas a pas i descobrir noves maneres de reduir l'impacte ambiental tots junts.
Fotografia: Ariel Fisher
Redacció: Sallie Stacker