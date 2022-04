Fem les Nike Air amb reciclatge propi

Però com es fabrica l'amortiment Air? Doncs amb dos components principals. El primer és el poliuretà termoplàstic (TPU), un tipus de plàstic molt popular perquè és molt resistent i fàcil de reciclar.



"Tot i que el TPU no es pot reciclar de manera infinita, a Nike hem aconseguit reutilitzar-lo constantment durant el nostre procés", afirma Makely Lyon, manager del programa de sostenibilitat. Gràcies a dècades de pràctica, hem depurat el procés i ara podem reciclar i reutilitzar molts materials que, d'una altra manera, no es farien servir per a res.



El TPU s'utilitza per crear la part exterior de la unitat Air, que després s'omple amb el segon ingredient principal: el gas. Pot sonar estrany, però sabies que l'aire que respirem és una mescla de gasos? Doncs bé, el Nike Air també té gas. Abans, per crear les unitats Air fèiem servir un gas anomenat hexafluorur de sofre (SF6) que no era bo per al planeta.