Com pots trobar les millors sabatilles per a peus estrets

La manera més senzilla de saber si tens els peus estrets és emprovant-te unes sabatilles i valorar com et queden. Per exemple, si vols comprar unes sabatilles amb cordons, potser trobes que has d'ajustar-los tant que els panells es toquen o es superposen.



Fixa't en si veus o notes espai addicional als laterals dels peus. Després, prova de fer passos laterals per veure si el peu està estable i segur. Si notes que el peu es mou cap als costats, probablement tens els peus estrets.



Hi ha una manera més precisa de mesurar la teva talla de sabatilles. Ves a una sabateria, on és probable que la persona encarregada tingui un dispositiu de Brannock per mesurar l'amplada i la longitud dels teus peus. També pots fer servir una aplicació per a telèfon intel·ligent (com la de Nike) que t'escanegi el peu, faci un esquema de l'estructura del peu i et doni resultats en segons.



Obtenir informació detallada i personalitzada sobre l'estructura dels teus peus pot ser particularment útil si tens un taló estret. Les persones que tenen peus completament estrets poden comprar sabatilles d'amplada reduïda. Però, la gent que només té els talons estrets ha de comprar sabatilles que s'ajustin a la part més ampla del peu i, després, adaptar-les a les particularitats de la seva anatomia.



Si tens els talons estrets, l'Institute for Preventive Health Foot recomana personalitzar les sabatilles de la manera següent:

Fes servir una inserció, un coixinet o una peça ortopèdica al taló per reduir el volum a la zona del taló.

Porta mitjons amb amortiment al taló que puguin omplir l'espai sobrant.

Afegeix un coixinet a la llengüeta per empènyer el peu cap a la part posterior de la sabatilla.

Tria sabatilles amb cordons i fes servir els traus addicionals per cenyir més les sabatilles al turmell. Pots afegir traus addicionals a les sabatilles, però molts models, com algunes sabatilles de running Air Zoom, React Infinity i Nike Pegasus ja els tenen.