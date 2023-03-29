Instruccions per prendre mides del peu i trobar la talla de sabatilla correcta

Instruccions per prendre mides del peu i trobar la talla de sabatilles correcta
Guia de compra
Segueix aquestes instruccions senzilles per mesurar-te els peus i, en acabat, consulta les guies de talles de Nike per determinar quina és la teva talla de sabatilles ideal.
Tant si busques calçat esportiu d'alt rendiment com si t'estimes més unes sabatilles informals per al dia a dia, és important que el model que portis sigui còmode i ferm i s'ajusti bé als peus. Unes sabatilles que no s'ajustin bé poden provocar incomoditat, dolor o fins i tot butllofes als peus. Malauradament, dur una talla incorrecta és més comú del que podem pensar.
Segons un estudi del 2018 de la revista Journal of Foot and Ankle Research, es calcula que fins a dues terceres parts de la població podria dur unes sabatilles que no s'ajusten prou bé. El fet de portar una talla incorrecta comporta dolor i, en general, un estat de salut pitjor per als peus.
Així doncs, com saps si portes una talla correcta de sabatilles? Per trobar la talla adient per a tu, el primer que hauràs de fer és mesurar-te els peus. Segueix llegint per descobrir com t'has de mesurar els peus i com pots trobar la teva talla de sabatilles Nike. Trobaràs també altres consells per triar sabatilles còmodes i fermes que satisfacin les teves necessitats.
Contingut relacionat: Vuit idees per desar les sabatilles
Instruccions per prendre les mides del peu
- Si vols assegurar la màxima precisió, és millor que et mesuris els peus cap al final del dia. Els peus tendeixen a inflar-se al llarg del dia i solen tenir una mesura una mica més gran al vespre que al matí.
- Abans de començar, posa't els mateixos mitjons amb què et posaràs les sabatilles.
- Enganxa un tros de paper a terra i assegura't que no llisqui.
- Col·loca't amb un peu sobre el paper i flexiona lleugerament els genolls. També pots seure en una cadira, però assegura't que els peus es mantenen ferms a terra.
- Amb un llapis o un bolígraf cap avall, traça el contorn exterior del peu al full. Si pots, demana a una altra persona que t'ajudi amb aquest pas. Així, podràs tenir els peus quiets i les mesures que prenguis seran més precises.
- Llavors, torna a repetir el procés amb l'altre peu. És habitual que una persona tingui peus de mides una mica diferents.
- Marca la punta del dit gros i la part més externa del taló, i fes servir un regle o una cinta mètrica per mesurar la distància entre els dos punts. Aquesta és la longitud del peu. Si vols obtenir la màxima precisió, fes servir un regle amb centímetres i evita els de polzades.
Nota: les talles de sabatilles Nike estan basades en la longitud dels peus. Si et sembla que unes sabatilles d'ajust estàndard et van massa estretes, pots donar un cop d'ull als models amples o extraamples. Hi ha diverses sabatilles Nike disponibles en versions amples i extraamples, com ara les Nike Pegasus i les Nike Monarch.
- Si tens peus de dues mides diferents, fes servir les mides del peu més gros quan les comparis amb una taula de talles.
Com pots trobar la talla de sabatilles adequada
Ara que ja t'has mesurat els peus, compara'n les mides amb una taula de talles Nike per trobar la teva talla de sabatilles ideal.
Tot i que les altres marques de sabatilles poden tenir talles semblants, és millor donar un cop d'ull a les taules de talles de cadascuna abans de comprar un parell de sabatilles, ja que potser no totes segueixen les mateixes mesures exactes pel que fa a la talla i l'ajust.
Sabatilles per a home
Sabatilles per a dona
Sabatilles per a home
Sabatilles per a dona
Aquestes taules mostren les talles de calçat dels EUA. Si vols convertir-les a les talles d'altres països/regions, consulta les taules de talles Nike més avall.
Quina diferència hi ha entre les talles de sabatilles per a dona i per a home?
Les talles per a home i per a dona són les mateixes. Si el teu peu fa 24,5 cm, tindràs una talla 39 tant en sabatilles per a home com per a dona. Comprova sempre els detalls del producte abans de comprar unes noves sabatilles.
Quatre senyals que potser portes una talla de sabatilles incorrecta
Si unes sabatilles s'ajusten correctament, t'haurien de permetre fer els moviments que vulguis (sigui caminar, córrer o fer esport) amb comoditat i confiança. Això sí, si sospites que portes una talla de sabatilles incorrecta, hi ha alguns senyals reveladors, com ara:
- La puntera és massa estreta. Si les sabatilles et van petites, és possible que et pessiguin o que t'irritin la punta del dit gros o del dit petit.
- Tens els talons o els turmells irritats. Si la zona del turmell és massa alta, per exemple, se't pot irritar o et poden sortir butllofes a l'astràgal (l'os del turmell), cosa que indicaria que l'ajust és massa gran.
- Els pont de les sabatilles no es correspon amb el pont del peu. Si les sabatilles són massa grans, és possible que la forma del pont baixi massa a prop del taló. Si les sabatilles són massa petites, el pont potser descendirà massa a prop de la zona del metatars.
- Et llisca el taló quan camines. Si les sabatilles són massa grans, això et pot passar encara que tinguis els cordons molt ben lligats.
Consell: quan t'emprovis unes noves sabatilles Nike per comprovar-ne l'ajust, prova de fer els moviments que tinguis pensat dur a terme amb les sabatilles. Per exemple, si busques unes sabatilles de running, fes una mica de fúting al voltant de l'illa de cases per veure com te les trobes. Si vols consells i assessorament experts del personal de Nike, ves a la teva Nike Store més propera per emprovar-te diferents models en persona.
Tres consells per ajudar els nens i les nenes a trobar la talla de sabatilles adequada
Si busques unes noves sabatilles per a una criatura o veus que és hora de desfer-se d'un calçat antic, potser hauràs de fer una mica de detectiu, ja que els nens i les nenes no sempre saben expressar certes qüestions relacionades amb l'ajust.
Contingut relacionat: Les millors sabatilles Nike per a la tornada a l'escola
Prova aquests consells per assegurar que el model de calçat que porten tingui la talla correcta:
- Demana al nen o la nena que es col·loqui dempeus amb les sabatilles posades i busca-li la punta del dit gros del peu. Hi hauria d'haver una separació suficient entre la puntera i el dit gros perquè t'hi càpiga la punta del dit de la mà. Si no hi ha prou espai, segurament les sabatilles són massa petites.
- Mira com corre o camina el nen o la nena amb les sabatilles. Els infants solen tenir uns patrons de trepitjada menys constants que els adults. Tot i això, si veus que no es mou d'una manera gaire estable, potser és perquè no es troba gaire còmode amb les sabatilles.
- En el cas dels més petits (com ara els de menys de 3 anys), si veus que es toquen constantment les sabatilles o que sovint intenten treure-se-les i posar-se-les, és possible que no portin una talla correcta.
Quatre factors que poden afectar l'ajust de les sabatilles
Les eines que es proporcionen en aquesta guia són molt útils per determinar la talla de sabatilles adequada, però cal tenir en compte que cada model de sabatilles té un disseny i està pensat per a una funció diferent, cosa que pot fer que no notis igual dos models diferents, encara que siguin de la mateixa talla.
Hi ha diversos factors que poden afectar la sensació que et provoquen les sabatilles:
- La forma i l'estructura general de les sabatilles. La forma és el motlle amb què es creen les sabatilles, i cada model de calçat (incloses les sabatilles Nike diferents) es fabrica amb una forma diferent. Per exemple, les botes de futbol Mercurial estan confeccionades amb una forma diferent de la de les Air Force 1. Si bé les botes de futbol Nike estan dissenyades per ajustar-se a la talla correcta, no tenen la mateixa funció que unes sabatilles per al dia a dia, així que és probable que no les notis iguals que unes Air Force 1, per exemple. Molts jugadors de futbol, sobretot els atletes d'elit, prefereixen portar unes botes d'una talla menys per augmentar la sensació de contacte amb la pilota.
Contingut relacionat: Com s'haurien d'ajustar les botes de futbol?
- El material. Hi ha teixits més elàstics i suaus que d'altres. Per exemple, la pell pot oferir una sensació més suau i flexible que alguns materials sintètics.
- El sistema de tancament. Unes sabatilles amb cordons es poden estrènyer o afluixar per donar-te una sensació més personalitzada, mentre que unes sabatilles sense cordons no et deixaran jugar tant amb l'ajust.
- La funció de les sabatilles. Si vols rendir al màxim, és millor que triïs unes botes de futbol, beisbol o futbol americà, que ofereixen un ajust cenyit i ferm. Si el que busques són unes sabatilles per al dia a dia, t'anirà bé comprar-ne unes amb un ajust una mica més ample i una mica més d'espai a la puntera.
A part de les mides, l'ajust de les sabatilles és subjectiu i és normal que cada persona tingui unes preferències diferents. En funció de la sensació que més t'agradi, optaràs per un calçat més ample o un de més estret. Deixa't guiar per la intuïció: fes servir les mides del peu com a base, però emprova't diversos models de sabatilles per veure quines et resulten més còmodes.
Preguntes freqüents
Com pots saber si portes una talla incorrecta de sabatilles?
Si notes pessigades als dits dels peus o trobes que tens poc espai a la puntera, segurament és perquè portes unes sabatilles massa petites. Si la zona del turmell és massa alta o notes que el turmell et frega o se t'irrita, possiblement portes una talla massa gran. Si les sabatilles et van grans, potser també et lliscarà i se't mourà el taló. També és possible que la subjecció del pont no coincideixi amb la part adequada de la planta del peu.
Com pots saber si un nen o una nena porta una talla incorrecta de sabatilles?
Pots detectar que un nen o una nena porta una talla de sabatilles poc adequada si es toca el calçat constantment, expressa alguna mena d'incomoditat o camina d'una manera poc habitual. A més, si no hi ha prou espai entre el dit gros i la puntera perquè hi puguis posar la punta del dit de la mà, segurament les sabatilles li van petites.
Quina diferència hi ha entre les talles per a home i per a dona?
Les talles per a home i per a dona són les mateixes. Si el teu peu fa 24,5 cm, tindràs una talla 39 tant en sabatilles per a home com per a dona. Comprova sempre els detalls del producte abans de comprar unes sabatilles noves.
Quines sabatilles Nike van millor per als peus amples?
Si trobes que unes sabatilles de mida estàndard et van massa estretes, et recomanem que donis un cop d'ull als models amples i extraamples. Hi ha diverses sabatilles Nike disponibles en versions amples i extraamples, com ara les Nike Pegasus i les Nike Monarch.
Com es poden convertir les talles de sabatilles dels Estats Units a talles europees?
Si vols convertir talles de sabatilles dels Estats Units a talles europees, consulta les taules de talles de cada botiga, ja que les equivalències poden variar entre marques. Si vols convertir talles de sabatilles Nike dels Estats Units a talles europees, dona un cop d'ull a les taules de talles corresponents per a home, per a dona i per a nen/a a Nike.com.
Com es poden convertir les talles de sabatilles dels Estats Units a talles del Canadà?
Al Canadà es fa servir el mateix sistema de talles de calçat que als Estats Units, així que no cal convertir-les.
Text: Julia Sullivan