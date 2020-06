Mantingues els infants actius en espais reduïts

02. Fes que competeixin a les estacions d'exercicis.

Segons Santesson, als més petits normalment no els agrada no poder moure's de lloc. Per això, ara és el moment perfecte per ensenyar-los que també poden deixar anar tota aquesta energia en un espai limitat. Utilitza estores de ioga o fes quadrats a terra de la mida del cos amb cinta adhesiva per crear àrees d'entrenament visuals (una per a tu i una altra per a cada nen o nena). Ensenya'ls uns quants exercicis senzills com ara escaladors, salts de tisora o qualsevol moviment de la col·lecció For the Whole Family (Per a tota la família) de l'NTC. A continuació, pregunta'ls qui és capaç de fer 10 repeticions de cada moviment i explica'ls que guanyaran punts no només per fer-ho bé, sinó també per no sortir de les seves àrees.



03. Anima els teus fills a participar en "tasques en moviment" diàries.

Donar de menjar al gos, passar l'aspiradora o regar les plantes són activitats quotidianes que impliquen moviment i els més petits també hi poden participar. Santesson recomana que animis els teus fills a participar en una activitat segura d'aquest tipus que puguin fer a casa, almenys una o dues vegades al dia. També pots afegir-hi una mica de diversió. Per exemple, crida "Us repto a fer una carrera fins a la cuina!" o deixa que s'emocionin transportant ells mateixos el bol d'aigua per al gos.



"Els nens i les nenes aprenen amb les repeticions, així que, si aconsegueixes que converteixin aquestes petites activitats diàries en un hàbit, a llarg termini en notaràs els resultats", explica Santesson. El millor és que per fer això no necessites espai.