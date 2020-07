Podcast Trained: els avantatges de la fisioteràpia

L'èxit no és innat, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcasts "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



Si penses que la fisioteràpia només és per a quan tens una lesió, segurament no li dones prou importància. Vinh Pham, fisioterapeuta i propietari de les clíniques innovadores Myodetox, creu que aquest tipus de teràpia també pot ajudar les persones a viure amb més llibertat per treure el màxim profit de cada entrenament a llarg termini. En aquest episodi, Vinh ens parla sobre els canvis que està provocant el seu mètode de recuperació en el camp de la fisioteràpia, un món en evolució constant. A més, ens explica per què hem de fer servir el rodet d'escuma per als abdominals i proposa exercicis de fisioteràpia que pots fer a casa durant 10 minuts cada dia per reduir el dolor i optimitzar els moviments.