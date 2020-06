Crea nous hàbits amb el mètode dels petits hàbits

Si tot i així no aconsegueixes acostumar-t'hi, prova de fer-lo més petit o troba un altre moment a la teva rutina diària per portar-lo a terme. I, si creus que la teva celebració no és autèntica, busca altres maneres de sentir l'espurna.

Tingues en compte que alguns hàbits et resultaran més senzills de consolidar, mentre que d'altres suposaran un repte. És possible que, en alguns casos, no vulguis crear un hàbit en particular. No passa res. Revisa la teva planificació i centra't en els hàbits nous que sí que vols. Guanyaràs habilitats amb la pràctica i tindràs el superpoder de ser capaç de canviar.