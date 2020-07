Fes una migdiada per millorar el rendiment

Aconsegueix la freqüència perfecta

No hi ha cap norma escrita sobre com fer una bona migdiada. La recomanació de Bender és que els atletes facin una becaina almenys tres vegades a la setmana o dia sí, dia no. La quantitat de temps en cada fase de son varia segons si es consolida el son o si es trenca, afirma la doctora Mah. Per tant, si necessites que el cos es recuperi, cal que donis prioritat a gaudir de vuit hores de son a la nit.



La única cosa que no has de fer és dependre de les migdiades per corregir una mala qualitat del son. Les becaines s'han de fer servir com una eina de recuperació més, no com un element imprescindible.