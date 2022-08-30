Com pots reaccionar més positivament a (gairebé) totes les situacions
Consells
Aquest exercici de mindfulness t'ajudarà a seguir endavant malgrat el dolor i les emocions negatives. A més, és superfàcil.
- El concepte d'"acceptació conscient" et pot ajudar a evitar que els sentiments negatius es converteixin en una allau d'emocions.
- Per començar, prova de veure les situacions com algú que les observa de manera objectiva, no com a participant.
- Amb un exercici ràpid, podries sentir més positivitat i més capacitat per perseverar davant dels reptes.
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Si has estat posant els ulls en blanc esperant que la moda de la meditació s'acabés, és possible que sigui l'hora de rendir-te i, fins i tot, de donar-li una oportunitat. Els estudis demostren que aquesta pràctica pot aportar molts beneficis per a la salut, com ara la reducció de l'estrès i la millora de l'estat d'ànim, cosa que pot ajudar-te a superar els entrebancs inevitables de la vida. A més, no cal dedicar-hi una gran quantitat de temps per obtenir resultats. De fet, segons un estudi dut a terme per investigadors de les universitats de Yale, Colúmbia, Colorado Boulder i Dartmouth, un curs breu de mindfulness et pot ajudar a gestionar millor el dolor i les emocions negatives.
La ciència darrere de la meditació
Val la pena profunditzar en aquest estudi. Els participants, que no havien meditat mai, van assistir a una sessió de 30 minuts sobre acceptació conscient. Se'ls va explicar en què consisteix aquest concepte (ser conscients i acceptar una situació sense emetre cap judici) i com funciona (per exemple, quan no has aconseguit batre el teu rècord personal, reconèixer i acceptar la decepció que sents sense que això et provoqui sentiments de culpa, ràbia ni debilitat). També se'ls van ensenyar metàfores sobre conduir un autobús o contemplar una tempesta (les explicarem cap al final) per ajudar-los a entendre com podien aplicar aquesta actitud a situacions de la vida real.
Just després, els participants van haver de reaccionar naturalment davant d'unes imatges neutres i negatives, i d'unes temperatures càlides i molt caloroses. Llavors, se'ls va demanar que reaccionessin amb acceptació conscient. Quan els participants acceptaven una imatge negativa o una temperatura desagradable, experimentaven menys dolor i menys emocions negatives que quan reaccionaven de manera natural.
Una de les raons d'aquest fenomen, segons el Dr. Kevin N. Ochsner, coautor de l'estudi, professor i director del Departament de Psicologia de la Universitat de Colúmbia, és que l'acceptació conscient canvia la interpretació que fan les persones de les situacions. Aquesta interpretació també s'anomena "valoració", i implica totes les emocions.
"L'acceptació conscient pot canviar la teva valoració oferint-te una sensació de distància respecte d'una experiència. És com si només l'observessis, però no hi participessis", explica Ochsner. Per exemple, si el teu objectiu era fer 10 flexions i, després de nou, no has pogut més, la teva valoració pot fer que et fixis en el fracàs i et frustris, o bé pot ajudar-te a reconèixer que ho has fet millor que mai i motivar-te per continuar la pròxima vegada que vulguis rendir-te.
"Les persones tenen tendència a acumular sentiments i a fer que es retroalimentin. Per exemple, pots tenir por i ansietat, enfadar-te amb tu mateix/a per sentir-te d'aquesta manera, desanimar-te per haver-te enfadat, i així anar seguint. Tanmateix, si pots acceptar conscientment la reacció inicial tal com la sents, acabarà passant, els sentiments no aniran a pitjor i la teva resposta emocional no serà tan intensa ni duradora", explica Ochsner. Dit d'una altra manera, l'acceptació conscient et permet passar pàgina. Recorda-ho la pròxima vegada que les coses no et surtin com esperaves.
Com pots començar a practicar l'acceptació conscient
Sona bé, oi? Pots provar aquesta pràctica amb la següent introducció a l'acceptació conscient, basada en exercicis de l'estudi d'Ochsner.
- Seu còmodament en una habitació sense soroll ni distraccions. Concentra't en la teva respiració entre dos i cinc minuts. Llavors, imagina que condueixes un autobús. Van pujant i baixant gent constantment, però l'autobús segueix endavant. Alguns passatgers i passatgeres fan soroll i molesten. Imagina que són pensaments molestos o emocions desagradables. Reconeix i accepta la seva presència sense que això et provoqui cap reacció. Quan baixin de l'autobús, segueix conduint.
- Una altra metàfora: imagina que ets a l'exterior i que s'acosta una tempesta. El terra, els arbres, els edificis i tu seguiu allà, tant si plou, com si neva, com si fa sol. En lloc de sortir corrents, accepta que hi ha una tempesta. I deixa-la passar.
- Quan arribi el moment, posa en pràctica el que acabes d'aprendre. Si sents que estàs a punt de sentir una emoció intensa, en lloc de decidir si és "positiva" o "negativa", condueix l'autobús o observa la tempesta. Sigues conscient dels teus sentiments i després deixa'ls marxar.
El millor d'aquest exercici és que pots notar millores després d'una sola sessió breu. A més, segons Ochsner, com més practiquis l'acceptació conscient, més natural et resultarà. "Si pots reservar uns minuts cada dia per concentrar-te en la teva respiració, seu tranquil·lament i observa el que et passa a la ment i al cos. Aquest és el primer pas per millorar la teva capacitat d'acceptació i de canviar diversos aspectes de la teva vida".
Segur que deixaràs de posar els ulls en blanc.
Text: Lindsey Emery
Il·lustració: Sebastien Plassard
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