Com pots reaccionar més positivament

Just després, els participants van haver de reaccionar naturalment davant d'unes imatges neutres i negatives, i d'unes temperatures càlides i molt caloroses. Llavors, se'ls va demanar que reaccionessin amb acceptació conscient. Quan els participants acceptaven una imatge negativa o una temperatura desagradable, experimentaven menys dolor i menys emocions negatives que quan reaccionaven de manera natural.



Segons el doctor Kevin N. Ochsner, coautor de l'estudi, professor i director del Departament de Psicologia de la Universitat de Colúmbia, una de les raons d'aquest fenomen és que l'acceptació conscient canvia la interpretació que fan les persones de les situacions. Aquesta interpretació també s'anomena "valoració", i implica totes les emocions. "L'acceptació conscient pot canviar la teva valoració oferint-te una sensació de distància respecte d'una experiència. És com si només l'observessis, però no hi participessis", explica Ochsner. Per exemple, si el teu objectiu era fer 10 flexions i, després de nou, no has pogut més, la teva valoració pot fer que et fixis en el fracàs i et frustris, o bé pot ajudar-te a reconèixer que ho has fet millor que mai i motivar-te per esforçar-t'hi més la propera vegada.



"Les persones tenen tendència a acumular sentiments i a fer que es retroalimentin. Per exemple, pots tenir por i ansietat, enfadar-te amb tu mateix per sentir-te d'aquesta manera, desanimar-te per estar enfadat, i així anar seguint. Tanmateix, si pots acceptar conscientment la reacció inicial tal com la sents, acabarà passant, els sentiments no aniran a pitjor i la teva resposta emocional no serà tan intensa ni duradora", explica Ochsner. Dit d'una altra manera, et permet passar pàgina. Recorda-ho la propera vegada que les coses no et surtin com esperaves.