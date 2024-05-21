Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
La superestrella del taekwondo Kimia Alizadeh desafia totes les expectatives amb el seu esperit guanyador. Representa amb orgull la comunitat de refugiats i és un símbol de resiliència, motivació i tenacitat.
Última actualització: 21 de maig del 2024
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Kimia Alizadeh
Disciplina: taekwondo
País/regió d'origen: Iran
Selecció: Bulgària
Data de naixement: 10/07/1998
"No tinc cap somni, només tinc objectius. Un somni és massa gran i difícil d'assolir. Però, si tens un objectiu, un propòsit, sembla més fàcil d'aconseguir".
Kimia no creu en els somnis. "Un somni és massa gran i difícil d'assolir. Però, si tens un objectiu, un propòsit, sembla més fàcil d'aconseguir". Ella prefereix tocar de peus a terra sempre, perquè així la victòria es converteix en una realitat.
Fundació Olímpica per als Refugiats
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