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Kimia Alizadeh

La superestrella del taekwondo Kimia Alizadeh desafia totes les expectatives amb el seu esperit guanyador. Representa amb orgull la comunitat de refugiats i és un símbol de resiliència, motivació i tenacitat.

Última actualització: 21 de maig del 2024
2 min. de lectura
Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disciplina: taekwondo
País/regió d'origen: Iran
Selecció: Bulgària
Data de naixement: 10/07/1998

"No tinc cap somni, només tinc objectius. Un somni és massa gran i difícil d'assolir. Però, si tens un objectiu, un propòsit, sembla més fàcil d'aconseguir".

Kimia no creu en els somnis. "Un somni és massa gran i difícil d'assolir. Però, si tens un objectiu, un propòsit, sembla més fàcil d'aconseguir". Ella prefereix tocar de peus a terra sempre, perquè així la victòria es converteix en una realitat.

Fundació Olímpica per als Refugiats

El motor de Nike és la creença que el poder de l'esport fa avançar el món. Descobreix com Nike i la Fundació Olímpica per als Refugiats ajuden atletes que han hagut d'abandonar la seva terra natal.

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Publicat originalment el: 21 de maig del 2024

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