Ioga per a la salut cardiovascular: Quins avantatges té?

Hi ha tipus diferents de ioga i diversos nivells d'intensitat. El vinyasa es considera una forma de ioga amb una intensitat entre moderada i alta, ja que t'has de moure amb fluïdesa d'una postura a una altra, i totes et fan treballar la força.



Una altra variant menys exigent és el ioga restauratiu, que se centra en les respiracions profundes i inclou equipament com ara blocs o cintes per relaxar-te. Les versions meditatives del ioga, però, no s'haurien de passar per alt. L'estrès és un factor molt important per a la salut cardiovascular, així que aprendre a tranquil·litzar-se afavoreix la resiliència emocional amb el temps.



Si acabes d'iniciar-te en el món del ioga, potser la millor opció per a tu és començar amb una sessió de ioga restauratiu i avançar cap a classes més exigents, com el vinyasa. Independentment del tipus de ioga que facis, a la majoria de classes hi haurà una combinació saludable de respiració, meditació i postures.



Conclusió: el ioga pot ajudar-te a millorar la força i adoptar l'hàbit de moure't amb regularitat i a reduir el nivell d'estrès, coses que poden ser molt beneficioses per a la salut cardiovascular. Necessites ajuda per començar? Et recomanem que descarreguis la Nike Training Club App per descobrir més consells.