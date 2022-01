El ioga és un exercici de càrdio o de força?

El ioga pot tenir molts beneficis i pot ser una bona forma de millorar el rendiment atlètic. Un estudi publicat el 2016 a l'International Journal of Yoga va descobrir que, al cap de 10 setmanes de practicar ioga regularment, els participants van notar millores en la flexibilitat i l'equilibri, així com un augment de la mobilitat de les articulacions i de l'amplitud de moviment.



El ioga també pot anar bé per a la salut mental i la gestió de l'estrès. Un estudi de l'any 2011 va concloure que el ioga ajuda a reduir l'estrès, l'ansietat, la depressió i el dolor crònic, ja que millora el son, el benestar i la qualitat de vida en general. A més dels beneficis en l'àmbit cardiovascular i de la força, la pràctica del ioga sol incloure respiracions profundes i una part de meditació.



Els estudis del ioga com a activitat física no són categòrics. És a dir, que encara no està del tot clar si millora realment el nivell de forma física.



Un assaig clínic publicat l'any 2007 a BMC Complementary and Alternative Medicine va concloure que el ioga implica un nivell baix d'activitat física i que fent-ne no n'hi ha prou per millorar la salut cardiovascular.



Així i tot, alguns estudis han demostrat que el ioga millora la salut cardiorespiratòria. Una revisió sistemàtica del 2013, publicada a Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, va concloure que el ioga pot ajudar a disminuir la pressió sanguínia, un indicador clau de la salut cardiovascular.



Els estudis no s'acaben de posar d'acord perquè el terme "ioga" és molt ampli. La teva manera de fer-ne (la intensitat, el tipus i la freqüència) determinarà els beneficis que n'obtinguis. Idealment, el millor per a la salut cardiovascular i la força corporal és combinar diferents pràctiques de ioga amb altres tipus d'activitats físiques.



