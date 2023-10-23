Compra online: Guia per demanar allò que necessites

MILLORA LES TEVES COMANDES
Move to Zero
Guia ràpida per fer la comanda correcta
Sabies que les devolucions tenen un impacte? Si tries el producte adequat a la primera, no només t'estalvies temps i esforç, sinó que també pots gaudir del teu producte en rebre'l.
Coneix millor el producte
T'ha agradat alguna cosa? Dins de la pàgina del producte, pots fer clic a l'opció per mostrar els detalls del producte i obtenir-ne més informació abans de decidir-te. Allà hi apareix tot: des dels materials del producte fins a les instruccions de rentat i els avantatges. D'aquesta manera podràs saber si és el que vols abans que s'enviï a casa teva.
Guies de talles
La talla adequada pot marcar una gran diferència en qualsevol mena de compra. Cada persona té un cos diferent i, per això mateix, aquí tens alguns consells sobre com pots trobar la teva talla ideal de sabatilles, de roba i molt més.
Descobreix la teva talla i el teu ajust ideals
Si vols roba que tingui l'ajust perfecte, la secció sobre talla i ajustos és el millor lloc per on començar. T'ofereix l'alçada i la talla de cada model perquè puguis imaginar-te com et quedaria a tu. Dona una ullada a la taula de talles per obtenir més informació o compara la talla amb la dels productes que ja tinguis. Si, així i tot, no ho veus clar, també pots anar a una Nike Store per emprovar-te les peces.
Tria sabatilles amb l'ajust ideal
Si cerques unes sabatilles que tinguin un ajust adequat, pots comprovar la talla de les sabatilles que ja tinguis o mesurar-te el peu per utilitzar la taula de talles. Ves a una Nike Store per emprovar-te les sabatilles i demana ajuda al personal.
A l'hora de fer devolucions
Tot i que tornar un producte per missatgeria és molt còmode, en una botiga és més fàcil aconseguir ajuda al moment per trobar la talla i l'ajust adequats. Troba una Nike Store a continuació. El nostre personal és a la teva disposició.
Una nova vida per a les teves sabatilles gairebé noves
Quan ens tornen sabatilles, cerquem maneres d'allargar-ne la vida útil per complir amb el compromís Move to Zero, la nostra iniciativa per reduir les emissions de carboni i els residus i protegir el futur de l'esport. Si estan gairebé noves, poc usades o tenen alguna imperfecció petita, les netegem, les desinfectem i les recondicionem a mà abans de tornar-les a posar a les prestatgeries de la nostra botiga. Així poden convertir-se en les noves sabatilles preferides d'algú a un preu reduït. Quan compres aquests productes recondicionats, n'allargues la vida útil, els allunyes dels abocadors i els dones un ús durant una mica més de temps.